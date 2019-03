Católicos y científicos: Pilar Valdecantos, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Pilar Valdecantos (1975-) es una científica católica, que trabaja como investigadora posdoctoral en el Instituto de Investigación Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM) y en el CIBERDEM, dedicándose a estudiar la obesidad y la diabetes. Como en otras muchas, ciencia y fe conviven pacíficamente, supongo que para sorpresa de quienes dicen estar convencidos -no se sabe muy bien en base a qué- de todo lo contrario.

Acaba de aparecer una excelente entrevista de María Martínez López en Alfa y Omega, en la que Pilar dice con sencilla naturalidad cosas tales como ‘A todos les asombra lo poco que conocemos y que todo encaje tan bien. El tema es en qué sentido les asombra. A mí me preguntan cómo siendo científica tengo fe. Y yo les pregunto cómo ellos no la tienen… Puede que la ciencia llegue a explicar todo, pero no va a crear la realidad. El científico conoce, o como mucho imita, lo que ya existe en la naturaleza. Pero, ¿quién lo puso ahí? A veces pienso que hay que tener más fe para creer en el azar que en Dios. Si en la naturaleza todo fuera azar, sin leyes, no podríamos hacer ciencia. La ciencia se basa en el orden’. Al ser preguntada por la futura beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, a la que ya hemos dedicado atención en ECCLESIA dice: ‘Fue una pionera que estudió Químicas cuando estaba mal visto en mujeres. En su clase eran solo cinco. Me impresiona que fue capaz de aparcar su carrera por cosas que consideraba más importantes [diversas misiones dentro del Opus Dei, N. d. R.]; pero nunca se desenganchó. Siempre tenía libros y artículos de química, y más adelante retomó su carrera, hizo la tesis y logró una patente. Veo ciertos paralelismos con mi situación, y sé lo que cuesta’. Presentó su tesis doctoral internacional ‘Efectos del ácido lipoico sobre la función mitocondrial y el estrés oxidativo en la enfermedad hepática no alcohólica asociada a obesidad’en 2012 en la Universidad de Navarra. En los Agradecimientos, y tras citas cargadas de religiosidad de Max Planck o de la Madre Teresa de Calcuta, decía cosas tan sensatas como las siguientes: ‘…sólo podía dar gracias Dios por la familia que me ha concedido porque soy la más afortunada de las personas…Llega la hora de agradecer a mis padres no esta tesis sino la vida pero, gracias a Dios, juego con ventaja porque desde el cielo me acompañan…Por último quería mostrar mi agradecimiento a Dios por haberme dado todo cuanto soy y poseo, por regalarme la mejor familia del mundo y poner a mi lado a amigos que con su cariño me han protegido y querido. Por darme las oportunidades necesarias para llegar a este punto del camino y por cuidarme cada día y seguir haciéndolo siempre’.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...