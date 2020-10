Católicos y científicos: Luis Franco Vera, por Alfonso V. Carrascosa

Fue mi profesor de bioquímica en biológicas, en la Complu, allá por los ochenta, uno de esos profesores de los que los repetidores hablan mal, luego sin duda excelente, como pude comprobar en varias ocasiones a lo largo de la carrera con otros casos. En entrevista reciente a Miguel Alberola comentaba lo siguiente:

—Usted es miembro del Opus Dei. Cuando un científico se pone el mono de faena, ¿debe olvidarse de sus creencias personales?

—Una persona no se olvida de sus creencias. No puede uno tener dos o tres caretas, pero el hecho de que yo pertenezca al Opus Dei no influye en mi manera de ver la ciencia, que la veo a través del laboratorio, la experimentación y el estudio. También soy del Numancia, porque mis abuelos son de Soria, y eso no influye para que vea la ciencia de otra manera.

—Cuanto más nos acercamos al conocimiento científico ¿no nos alejamos más de Dios?

—Hay personas que se pueden alejar y otras que se pueden acercar. La postura que uno adopte ante un problema científico no compromete existencialmente; la que adopte ante un problema de índole religiosa, sí. El teorema de Pitágonas es una verdad geométrica que no añade nada a mi modo de ver la vida. Pero que yo crea en Dios o no, sí que me compromete: no puedo comportarme con mis semejantes del mismo modo.

—¿Dios es una actitud, un compromiso deontológico…? ¿Cómo lo definiría un científico solvente y creyente?

—Es un ser personal.

Amplia experiencia docente e investigadora

Ciencia y fe católica siguen siendo compatibles a día de hoy en personas concretas: CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM.

Se dice de él en la web INCLIVA:

El Dr. Franco, Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense en 1971, es miembro de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 2002, de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunidad Valenciana desde 2010 y Catedrático Emérito de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de València. Anteriormente fue Profesor Adjunto (1973-1975) y Profesor Agregado (1975-1981) de Bioquímica en la Universidad Complutense.

Ha sido Vicedecano de la Facultad de Biología y Director del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de València, Director del Instituto de Química de la Institución Valenciana de Estudios e Investigación (IVEI) y Consejero de Universidades por designación del Senado.

Se especializó en el estudio de la cromatina como consecuencia de su estancia postdoctoral en el Chester-Beatty Research Institute, del Royal Cancer Hospital (Londres). En esa línea sigue trabajando en la actualidad, con particular énfasis en el papel de las modificaciones epigenéticas en cáncer colorrectal. Desde 1979 ha sido investigador principal de numerosos proyectos competitivos de investigación sobre epigenética y cromatina. También ha sido investigador principal de dos contratos con empresas y ha dirigido 20 tesis doctorales.

Además de 2 libros, 3 monografías y 12 revisiones, ha publicado más de un centenar de artículos de investigación en revistas internacionales. Es también autor de numerosos artículos de divulgación y de diversas publicaciones sobre Bioética.

Ha participado en la organización de diversos congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales y ha presentado numerosas ponencias por invitación en congresos internacionales. También ha pronunciado numerosas conferencias en Universidades y centros de investigación españoles y extranjeros.

Es miembro de diversas Sociedades científicas y participa habitualmente en la evaluación de proyectos de investigación para diversas agencias nacionales e internacionales y de manuscritos para varias revistas internacionales.