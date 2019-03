Católicos y científicos: Karin Öberg, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Karin Öberg (Suecia, 1982) es una astroquímica de la Universidad de Harvard. Llamada así por su fundador, el clérigo John Harvard. Su investigación se centra en discos protoplanetarios alrededor de otras estrellas y en cómo su composición química puede hacer que los planetas que se forman a partir de ellos puedan albergar vida.

Karin Öberg no descarta que haya vida inteligente en otros planetas: “Sería muy emocionante conocer a animales racionales que no fueran humanos, igual que conocer vida no racional. Insisto, no lo sabemos, aunque no me estaría ganando la vida con esto si no pensara que existieran”.

Öberg dió una conferencia sobre ciencia y teología de otros mundos en la Universidad de Brown, organizada por The Thomistic Institute. Preguntada sobre la vida extraterrestre dice: ¿Un cristiano puede creer que hay vida extraterrestre? “¿No sería fantástico hablar con otras especies que tuvieran una relación con Dios pero que debe tener un aspecto diferente porque no está influida por nuestra historia?…Soy consciente de que estamos muy limitados en nuestro marco de acción, pero recibir un segundo punto de referencia creo que resultaría útil”.

Como científica estudia la existencia de planetas alrededor de otras estrellas, que se denominan exoplanetas y cuya existencia a nivel teórico la planteó el monje y filósofo italiano Giordano Bruno en 1584 por, encontrándose el primero en 1995. Desde entonces, se ha verificado la existencia de miles. Solamente en 2016, los científicos encontraron 1.284 exoplanetas nuevos.

Según Öberg, para que albergue vida deben darse varias coincidencias. Primero, debe ser pequeño y rocoso, como la Tierra. Segundo, debe estar a la distancia apropiada de la estrella que orbita; si está demasiado cerca o demasiado lejos, el planeta sería demasiado cálido o demasiado frío, correspondientemente. Por último, debido a que es un buen solvente para las sustancias químicas orgánicas necesarias, el agua es un elemento esencial para la vida.

Conversa al catolicismo, Öberg dice que el cristianismo ya dispone de una creencia en otra vida inteligente: “Ya conocemos a extraterrestres. Se llaman ángeles”. “Si hay alienígenas racionales ahí fuera, ¿cómo son salvados? ¿Pueden salvarse?”, se interrogaba Öberg. Y contestaba en entrevista a Aleteia “Parece claro a partir de la lectura del Nuevo Testamento que esto fue un evento único para todos”, dijo Öberg, refiriéndose a la Encarnación de Cristo. Öberg afirma que se alegraría con el descubrimiento de formas de vida mucho más humildes en cualquier lugar del universo. “Me entusiasmaría con la bacteria más diminuta”, contó Öberg a Aleteia. “No necesito mucho más que eso”.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...