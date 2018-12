Católicos y científicos: Juan del Álamo, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC*

La vida de Juan del Álamo y Álamo (1890-1970) está perfectamente narrada perfectamente por Leoncio López de Ocon en la web JAE educa que es de donde tomo los datos de la misma.

Fue catedrático de francés y cura de la Iglesia Católica. Estudió Filosofía y Letras como alumno libre. Realizó esa carrera en tres cursos académicos. Acabó en 1923, y el título de doctor en Filosofía y Letras, sección de Historia en 1930. En la década de 1920 fue sacerdote en París, en la parroquia de Saint-Marcel, labor que simultaneó con la enseñanza del español. Dadas sus conocidas dotes de talento y laboriosidad en el Institut d’études hispaniques de l’Université de Paris –¡ojo que era cura católico!- esta institución avaló su solicitud de una pensión de un año para a la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) para estudiar en archivos de Marsella y Paris sobre “La influencia de la abadía de S. Víctor de Marsella en la vida religiosa, política y social de España durante los postreros siglos de la Edad Media”, pensión que no se le concedió por falta de fondos. Si se le concedería en 1932, prueba irrefutable de que en la JAE no había frentepopulistas, dada su condición de sacerdote católico, y habida cuenta de la Persecución Religiosa que pocos años después desencadenarían las ideologías englobadas en el Frente Popular que tantos mártires han dado a la Iglesia Católica, sobre todo curas. Obtuvo en 1931 el premio extraordinario de doctorado en Historia con el tema “La Colección Diplomática de S. Salvador de Oña (822-1284)”. Aprobó su oposición a catedrático de francés ese mismo año, por lo que usó la pensión concedida en investigar los códices visigóticos españoles, procedentes de la Abadía de Silos, conservados en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de París. El Gobierno Republicano le depuró por católico, es decir, le cesó como catedrático: un cura católico no podía dar clase, según los demócratas del Frente Popular.

Como recoge López de Ocon, entre sus obras destacan “La educación de los niños. Folleto inédito del sabio benedictino Fray Martín Sarmiento, publicado con nota preliminar por D. Juan del Alamo y Alamo”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3ª época, T. 52, 1931, p. 67-82; 281-301; Gibraltar ante la historia de España: compendio de los sucesos acaecidos en dicha ciudad, desde su fundación hasta nuestros días, Madrid, García Enciso, 1942 (3ª ed. corregida y aumentada en 1964); Historia de la literatura francesa, Madrid, Tip. Sucs. Sánchez de Ocaña, 1944, 3 vols. (3ª ed. 1950); Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), Madrid, Escuela de Estudios Medievales, C.I.S.C., 1950, 2 vols. In-8º L+1.030 p. 2 mapas y figuras, Prólogo de Ramón Menéndez Pidal. ( con reseñas de Luis Sánchez Belda, Hispania, vol. 11, nº 44, 1951, p. 544; Charles Higounet en Bulletin Hispanique, vol. 54, nº 54-2,1952, p. 227; Nida Guglielmi en Cuadernos de historia de España, 1953, nº 20, p. 181); Nuevo método de lengua francesa: primer curso, Madrid, 1946 (en 1958 se publica 9 ª ed.); Nuevo método de lengua francesa: segundo curso, Madrid, 1946, (en 1958 se publica 9ª ed.); Nuevo método de lengua francesa: tercer curso, Madrid, 1947 (en 1951 se publica 4ª ed.); Vida histórico-crítica del taumaturgo español santo Domingo de Silos, Madrid, J. Sánchez de Ocaña, 1953, 462 p. ;Compendio de literatura francesa (A base de textos, ejercicios y grabados). Bachillerato superior, Madrid, Tip. Sucesores Sánchez de Ocaña y Cía, 6ª ed., 1956

Casos como el de Juan del Amo, un científico católico y cura, son prueba de hasta qué punto la JAE no tuvo nada que ver con el Frente Popular -realizador de la Persecución Religiosa- puesto que echó a andar, al igual que el Instituto Escuela, en plena monarquía parlamentaria católica. Además, si la JAE pensionaba a curas católicos, el discurso de la memoria histórica que pretende asociar al Frente Popular el desarrollo científico del primer tercio del siglo XX es mentira.

