Católicos y científicos: Juan Antonio Reig Plá, por Alfonso V. Carrascosa

Don Juan Antonio cumple sus 25 años como obispo y sus cincuenta como sacerdote. Yo, humildemente y con todos mis respetos, le felicito de todo corazón. Que alguien hoy sea católico, sacerdote, obispo…es que hay Uno que ha vencido la muerte.

Como científico dedicado a la biología quiero además hacer público reconocimiento de su escrupuloso respeto con esta disciplina científica al señalar al aborto y la eutanasia como un procedimiento para acabar con vidas humanas, y a la ideología de género como un constructo sin base científica alguna. Voz más que autorizada para hablar de asuntos tan delicados, propicia que la web de la Diócesis de Alcalá de Henares https://www.obispadoalcala.org/inicio.php sea probablemente la web de habla hispana mejor documentada científicamente sobre aborto, eutanasia y género, al tiempo que la más clara en presentar lo que sobre dichas realidades humanas ofrece la Revelación y el Magisterio de la Iglesia. O sea, lo que viene siendo Fides et Ratio en vena. De manera indirecta, que haya empezado a saltar una alerta en Google por ser página peligrosa no hace más que abundar en lo dicho. Me uno a las felicitaciones del Papa Francisco por esta efeméride, que además ocurre en el 250 aniversario de la fundación del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del 150 aniversario de la fundación de la Real Sociedad Española de Historia Natural, que salieron adelante mecer a la acción de fervientes católicos, curas incluídos.

Sobre su nivel académico habla la propia web del arzobispado: ‘Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Valencia, en la Universidad Pontificia de Salamanca (Licenciado en Sagrada Teología, 1973), en la Academia Alfonsiana de Roma y en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (Doctorado en Teología Moral, 1978). Ordenado diácono el 3 de julio de 1970 en el Seminario Metropolitano “La Inmaculada” en Moncada (Valencia), seminario del que años más tarde sería Rector. Ordenado presbítero en la Sta. Iglesia Basílica Catedral Metropolitana de Valencia el 8 de julio de 1971’. Se trata de alguien que ha aportado conocimiento científico en una disciplina científica, por lo que le han conferido el grado de doctor, en una universidad reconocida civilmente…algo que la inmensa mayoría de sus enemigos críticos no alcanzarán en su vida. La tesis doctoral es el requisito indispensable para ejercer de científico hoy en día. Monseñor Reig Plá es evidente que no es científico profesional, pero cuenta con la formación necesaria para serlo y, como en otras ocasiones hemos hecho, tiene cabida en un artículo de ‘Católicos y Científicos’. Forma parte del Magisterio de la Iglesia Católica la conciliación ciencia-fe, como demuestra el curriculum de don Juan Antonio y el escrupuloso cuidado con el que trata las más diversas temáticas teniendo muy presente ese Magisterio, particularmente en asuntos relacionados con el género, el aborto y la eutanasia.

No por casualidad es obispo de una diócesis como la de Alcalá de Henares, donde ciencia y fe se han dado cita de modo incontestable. Los cursos que ha promocionado siempre concilian ciencia y fe al máximo nivel, al tiempo que anuncian el Evangelio sin titubeos.

¡Felicidades don Juan Antonio!