Católicos y científicos: José Luis Rodríguez-Candela Manzaneque, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

José Luis Rodríguez-Candela Manzaneque (1903-1985) fue un importante científico español que perteneció al Opus Dei. Desarrolló su carrera científica vinculado estrechamente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), mayor organismo público de investigación español y 7º del mundo que este 2019 cumple 80 años, los mismos que tenía la recientemente fallecida y calificada como la mejor científica de la historia de España Margarita Salas, que nació precisamente el año en el que el CSIC echó a andar. Todo el período de su formación y una buena parte de su incipiente carrera científica la desarrolló en el entonces recién creado CSIC, mayor organismo público de investigación español que echó a andar gracias a la colaboración de José Ibáñez-Martín, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, Jose Mª Albareda, sacerdote del Opus Dei, Miguel Asín Palacios, cura católico, Antonio de Gregorio Rocasolano y Juan Marcilla, científicos además de católicos fervientes. La época en la que Margarita Salas se formó suele ser tenida por la leyenda progre como machista, oscura, antifemenina, etc., etc., etc. Pues a lo que se ve para Margarita Salas no lo fue, pero sería esa época en la que se profesionalizaría la investigación y aparecería el oficio de científico, sin carga docente universitaria. Sería esa época en la que se pasaría de 0 a más del 30% de la plantilla del CSIC constituída por mujeres, porcentaje por cierto que apenas ha aumentado desde la Transición.

Sería precisamente en esa época cuando las autoridades del CSIC trajeron a España a Severo Ochoa, con quien se había formado Margarita. Fue Rodríguez-Candela quien facilitó la reincorporación de Margarita Salas a la ciencia en España al terminar este periodo de formación posdoctoral con Severo Ochoa en los Estados Unidos, admitiéndola en el Instituto Marañón del CIB cuando era director del mismo, consciente de que el futuro estaba en la Biología Molecular, proporcionandoles generosos espacios e introduciéndoles en los círculos científicos de poder. No sólo Rodríguez-Candela fue miembro del Opus Dei , también lo fue el director de tesis de Margarita Salas, Alberto Sols. Hay muchos hoy que quieren llevar la fama de la ciencia y practican el anticientífico danbraunismo atacando al Opus Dei, pero lo cierto es que fueron estos los que cardaron la lana pero bien, y no aquellos.

Dice de Rodríguez-Candela la página de la Universidad de Navarra:

“Investigador español, nació en Madrid el 10 de diciembre de 1908. Estudió la carrera de medicina en la Universidad de Madrid, doctorándose en 1932. Catedrático de Patología General de la Universidad de Valladolid. Fue uno de los fundadores del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, Director del Instituto de Metabolismo y Nutrición y del Instituto Gregorio Marañón, entre otros cargos. Dentro de su labor investigadora destacó principalmente en el estudio fisiológico y Bioquímicas sobre la insulina y Glucagon. Sus principales publicaciones fueron Manual de exploración clínica, Avances en medicina interna (en colaboración con Gregorio Marañón) e «Insulin secretion in vitro». Recibió el Premio de la Fundación March de ciencias médicas y el Premio Francisco Franco de ciencias del CSIC y fue miembro de la «Royal Society of Medicine». Recibió también la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio”. (https://www.unav.edu/web/archivo-general/detalle-fondos-personales/-/asset_publisher/4wB2/content/rodriguez-candela-jose-luis?redirect=http%… ).

En ‘El Fundador del Opus Dei durante la guerra de España’, artículo de François Gondrand publicado en ‘Nouvelle revue Théologique’ ( Tomo 127 nº 1 enero-marzo 2005) se refiere un testimonio sobre Rodríguez-Candela sobre la actitud de san Jose María Escrivá de Balaguer durante la Guerra Civil:

“En el ambiente reducido y tenso de la Legación de Honduras, donde estaban refugiadas numerosas personas, Escrivá y sus compañeros, que vivían hacinados en un cuartucho estrecho, daban ejemplo de serenidad. Con frecuencia llegaban hasta aquel lugar noticias de los avances de las tropas nacionales y los refugiados estallaban en manifestaciones de júbilo. Pero el joven fundador no se sumaba a ellas. A veces se le oía musitar: “¡Esto es una tragedia!”. Rezaba intensamente y ofrecía duras penitencias pidiéndole al Señor que les concediese lo antes posible el don de la paz”. ( Testimonio de José Luis Rodríguez Candela Manzaneque, yerno del cónsul de Honduras, citado por Vázquez de Prada A. El fundador del Opus Dei , vol. 2, Dios y Audacia , Rialp, Madrid, 2002, p. 86).

En ‘Cuestiones históricas sobre San Josemaría y el Opus Dei. ¿Qué actitud tuvo ante la acción de Franco durante la guerra’ se dice:

“Luis Rodríguez-Candela recuerda la actitud de San Josemaría en aquellos tiempos de ansiedad y terror. “Era asombrosa su ecuanimidad para enjuiciar unos hechos que por su gravedad afectaban enormemente a todos”. Y añade: “Nunca se pronunció con odios ni con rencor enjuiciando a nadie (…). Le dolía lo que estaba sucediendo (…). Y cuando los demás celebrábamos victorias, don Josemaría permanecía callado” (Cfr. José Luis Rodríguez- Candela Manzaneque, testimonio, en AGP).

Especialista en: Endocrinología Medicina interna

Siguiendo otras fuentes podemos completar los méritos científicos de Rodríguez-Candela (Historia de la Academia Médico-Quirúrgica Española / Álvarez-Sierra, José . Madrid : Imp. Héroes , 1964):

-10/12/1903 Nacimiento Madrid

-Estudios de medicina Facultad de Medicina de la Universidad Central (Madrid)

-Alumno interno por oposición Hospital de San Carlos (Madrid) Madrid

-Alumno interno por oposición Hospital Provincial de Madrid

-Premio de la Licenciatura del Ayuntamiento de Madrid

-1935 Obtiene el Grado de Doctor, con Premio extraordinario. Título de la tesis: «Estudios sobre Diabetes experimentales : influencia del páncreas en el metabolismo del calcio y fósforo». Facultad de Medicina de la Universidad Central (Madrid)

-Ingresa en el profesorado, ocupando la vacante de Profesor Auxiliar de Fisiología que había dejado Severo Ochoa Facultad de Medicina de la Universidad Central (Madrid)

-1941 Catedrático de Patología General y Propedéutica Clínica por oposición Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid

-Director del Instituto de Metabolismo y Nutrición CSIC. Madrid

-Director del Instituto Marañón CSIC. Madrid

-Consejero de Número CSIC.

-1951-1953 Presidente Academia Médico-Quirúrgica Española Madrid

-Miembro American Diabetes Association

-Creador, junto a Luis Felipe Pallardo Peinado, José Luis Rodríguez Miñón y otros Sociedad Española de Diabetes Madrid

-1977 Catedrático de Patología General. Gran internista Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid

-Director Patronato Santiago Ramón y Cajal (CSIC)

Rodríguez-Candela es un hecho concreto más a añadir a la larga lista de los presentados aquí en Ecclesia Digital, en los que incustionablemente y de manera absolutamente científica se demuestra la compatibilidad ciencia-fe, o ciencia-Opus Dei.