Católicos y científicos: Javier Pérez Ruiz

Javier A. Pérez Ruiz ha publicado recientemente un interesante libro titulado ‘Análisis de la disforia de género en el ámbito pediátrico. Revisión científica y bioética de la terapia’, adquirible en versión electrónica a un muy módico precio. Es por demás interesante para conocer la controversia científica en torno a las denominadas intervenciones trans de cambio de sexo, de gran utilidad incluso para quienes se propongan realizar tal cosa, ya que posee una información de primera mano que puede ayudar a sopesar una decisión tan grave, trascendente e irreversible, dado el altísimo y multidisciplinar nivel científico de la información que dicha obra recoge.

Javier es científico católico que posee una formación académica pluridisciplinar médica, bioética, filosófica, lingüística y capacidad investigadora, acreditada por ser Doctor en Medicina y premio extraordinario de tesis doctoral por la Universidad de Cádiz (España), Doctor en Bioética por la Universidad Pontificia Regina Apostolorum (Roma, Italia) y Doctor en Lingüística Aplicada, también con premio extraordinario de tesis doctoral por la Universidad Nebrija (Madrid, España). Además el Dr. Pérez es Médico especialista en Pediatría, Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (sección Filosofía) por la Universidad de Valencia. Ejerció su labor médica en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz (España), como profesor de filosofía en el Seminario Redemptoris Mater de Taiwán y como catedrático de español trabaja en el Departamento de Español en la Wenzao Ursuline University of Languages (Kaohsiung, Taiwán). Pero llegado el momento de recibir la llamada de Jesucristo, todo lo consideró pérdida, y se lanzó junto con su mujer y sus once hijos a vivir como Familia en Misión católica en la isla de Taiwán, hace ahora unos veinte años.

En diciembre de 2018, la editorial IF Press publicó en Roma el mencionado libro ‘Análisis de la disforia de género en el ámbito pediátrico. Revisión científica y bioética de la terapia’, adquirible en Amazon en versión papel o electrónica. El libro, escrito en lengua española, contiene la tesis integra que obtuvo la calificación Summa Cum Laude para la obtención del grado de Doctor en Bioética por la Universidad Regina Apostolorum. La obra rezuma amor por los cuatro costados, y quien la lea con ánimo belicoso o anti-LGTBi no va a encontrar lo que busca, porque es ciencia pura mezclada con amor cristiano, hechos concretos, y contra factum non valet argumentum. Desde el máximo respeto a los niños y adolescentes con disforia de género y, en la búsqueda de la verdad, se ha llevado a cabo una rigurosa investigación que cuestiona el actual tratamiento hormonal y quirúrgico de la ‘disforia de género’ en el ámbito pediátrico, es decir, niños que dicen sentirse en la necesidad de intervenir quirúrgicamente su cuerpo!. Dicho tratamiento consiste en una tríada terapéutica hormonal y quirúrgica en adolescentes. El protocolo se inicia frenando la pubertad a partir de los 10-12 años de edad. Después, a los 16 años, se continua con la terapia hormonal cruzada para lograr el género deseado, ese que hemos ya dicho con anterioridad que no existe desde el punto de vista científico; y finalmente, a los 18 años se lleva a cabo la cirugía de cambio de sexo. Esta terapéutica es defendida y promovida por las principales organizaciones médicas internacionales; y viene implantada en la práctica pediátrica como una solución eficaz al problema de la incongruencia de género en los niños y en los adolescentes. En el libro se exponen exclusivamente sólidos argumentos científicos, médicos y psicosociales para refutar la aclamada eficacia y cientificidad del protocolo terapéutico en el ámbito pediátrico. Estos argumentos muestran minuciosamente que este tratamiento carece del suficiente respaldo basado en evidencias científicas, presenta riesgos médicos para los niños y adolescentes; y además no soluciona el problema de la disforia.

Tras demostrar que es un tema el de la disforia de género sujeto a controversia científica y de ningún modo resuelto por muchas leyes que no contemplen el estado científico real de la cuestión (Capítulo 1), y explicar el protocolo hormonal y quirúrgico que se propone (Capítulo 2), se pasa a demostrar científicamente la aparente cientificidad de dicha terapéutica (Capítulo 3).

Concluye la obra señalando cuáles son los cimientos sobre los que se está construyendo la paulatina difusión e implantación generalizada de dicha terapéutica, que no es otra que la denominada ideología de género, que hasta quienes la defienden reconocen que no tiene base científica, como hemos dicho anteriormente. Pastores, psicólogos, profesores, laicos y cualquiera que esté interesado puede encontrar argumentos científicos convincentes y un análisis bioético de la cuestión que hasta ahora no ha sido escrito con tal profundidad. Según la argumentación científica presentada en la obra, el asunto de la disforia de género en particular, pero del género en general aparece como una excusa teórica sin base científica suficientemente sólida para permitir graves intervenciones no reversibles, en una especie de experimento que la más rudimentaria bioética humana no autoriza llevar a cabo con personas.