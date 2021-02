CATÓLICOS Y CIENTÍFICOS: Félix Goñi, por Alfonso V. Carrascosa

Félix Goñi es doctor en medicina, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UPV/EHU, dos veces Premio de Investigación Científica de Euskadi, en 2002 y 2013.

Su curriculum vitae resumido puede verse en la Fundación Gadea, y es lel siguiente: «Nacido en San Sebastián (1951), es doctor en Medicina y Cirugía (Navarra, 1975). Completó su formación en la Universidad de Londres (Royal Free Hospital). Ha sido profesor adjunto (1978-1984) y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular (desde 1984) en la Universidad del País Vasco. En 1995-1999 fue director de Política Científica del departamento de Educación, Universidades e Investigación. En 1999-2000 fue profesor visitante en la Universidad de Victoria (British Columbia, Canadá). Desde 2002 a 2015 fue director de la Unidad de Biofísica, centro mixto CSIC-UPV/EHU, donde continúa como investigador. En 2015-16 fue científico visitante Severo Ochoa en el Centre de Recerca Genòmica de Barcelona. Su tema de investigación son las membranas celulares. Fue Fundador (2006) y presidente (hasta 2017) de la Fundación Biofísica Bizkaia/Biofisika Bizkaia Fundazioa. Ha sido presidente de la Sociedad de Biofísica de España (1994-1998) y del Comité de Publicaciones de FEBS -Federation of European Biochemical Societies- (2006-2012), y presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la US Biophysical Society (2011-2016). Es presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (2016-2019). En 2002 recibió el Premio Euskadi de Investigación Científica y en 2013, el Avanti-EBSA Lipid Award. Miembro de Número de Jakiunde, Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras (2007), Ilustre de Bizkaia/Bizkaitar Argia (2012), y Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio (2014). Doctor honoris causa por la Universidad de Burdeos en 2016. Académico correspondiente de las Reales Academias de Farmacia y Medicina».

En una entrevista hecha por la revista franciscana Aranzazu, decía: «La ciencia no puede hablar de Dios pero los científicos, si. Como cualquier ser humano», refiriéndose a la limitación que la ciencia tiene por no poder hacer experimentos con Dios. Preguntado por ¿dónde está el límite entre ciencia y religión? Indicaba: «Entre lo material y lo espiritual». Abundando sobre los límites de la ciencia decía: «Nosotros estamos hechos de moléculas químicas… Pero ahora no me preguntes cómo se llega a explicar la autoconciencia, porque no lo sabemos. Y tampoco sé si lo sabremos alguna vez…La ciencia tiene muchos límites… Las cosas que no podemos medir no están al alcance de la ciencia. Es la gran limitación de la ciencia que se basa en cosas que se pueden observar de manera objetiva… Dios no es accesible a la experimentación (científica). Nosotros podemos hablar de lo que vemos, de lo que podemos medir y de lo que podemos registrar para enseñar a otros. Nada de eso ocurre con Dios…». No duda Félix Goñi en afirmar que es un científico y creyente cristiano, y añade «…el grado de creencia entre los científicos no es menor que la de la media de la población, si bien hay otro estudio que dice que entre los científicos de élite, como los Premios Nobel por ejemplo, el grado de creencia es menor».