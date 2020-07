Católicos y Científicos: El padre Kino, por Alfonso V. Carrascosa

Corren malos tiempos para el descubrimiento de América y lo que los españoles llevamos a cabo allí, pero no por ello podemos dejar de hablar de quienes fomentaron el desarrollo de la ciencia y la fe al tiempo que evangelizaron a nuestros hermanos americanos, como es el caso del padre Kino (1645-1711). Las otras formas menos populares de referirse a él son las de Eusebio Francesco Chini o Eusebius Franz Kühn que fue misionero, explorador, cartógrafo, geógrafo y astrónomo jesuita, de la entonces región española austriaco-italiana, al que se le recuerda hoy por su contribución a la evangelización del noroeste de México y el Suroeste de Estados Unidos, fundando 20 misiones y entablando relaciones entre los indígenas y las instituciones religiosas que representaba de manera cristianamente modélica. Misiones y ciencia nuevamente unidas en una persona concreta. Además, el pasado viernes, el Papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas.

Estudió religión en la escuela, con los jesuitas de Trento. Luego siguió con los jesuítas de Hall, cerca de Innsbruck, Austria, interesándose siempre de manera relevante por las ciencias y las matemáticas. Tras terminar sus estudios teológicos, fue invitado por el duque de Baviera para ocupar las cátedras de ciencias y matemáticas en la Universidad de Ingolstadt, a lo que se negó por su vocación misionera, por haber solicitado ir a China, tocándole en suerte Nueva España –el actual Méjico- donde se fue: fue donde no le apetecía porque creyó que eso era la voluntad de Dios. Es decir, dejó una posición absolutamente acomodada en la que habría vivido como un pachá ganando mucho dinero, fama y prestigio, por un destino más que incierto sin nada de eso. ¿Por qué lo haría?.

Su primer destino fue la península de Baja California Sur, donde escribió su ‘Exposición astronómica’. Llegó a las costas del Mar del Sur (Océano Pacífico), logró la amistad de los nativos y estudió sus lenguajes mientras bautizaba. Pero llegado el momento, y siendo misionero sin misión, pidió a su jefe provincial ir a trabajar entre las tribus seris de Sonora, cerca de la península de Baja California, a donde cabalgó hacia la que sería la misión de su vida, a un lugar, la Pimería Alta, parte norte de Sonora y sus inexplorados desiertos ubicados al noroeste de la Nueva España. El Padre Kino llegó a Sonora en 1687 y hasta su muerte en 1711 cabalgó fundando misiones por todo el norte del actual estado mexicano de Sonora y sur del actual estado de Arizona, Estados Unidos, encontrando y describiendo rutas terrestres para viajar hacia la península de Baja California y atender a los nativos de aquella zona. Asimismo, recorrió gran parte de lo que hoy se conoce como el estado de Arizona, evangelizando, explorando y tomando apuntes.

Introdujo la ganadería y los métodos de cultivo modernos, comprobó que la Baja California es una península y no una isla como pensaban algunos en esa época, y bautizó a millares de nativos (gentiles), siendo diplomático y prudente. En su calidad de cosmógrafo real, realizó observaciones astronómicas, algo muy propio de quienes ostentaban dicho cargo gracias a la entonces mejor formación astronómica que podían disfrutar quienes entonces constituyeron el grueso de la etapa cede la ciencia española conocida como Ciencia Barroca, continuadora de la anterior etapa denominada Ciencia Imperial.

Además y en sintonía con muchos misioneros de la época, aprendió las lenguas nativas, enseñó a leer y a escribir a miles de personas. En su libro ‘Favores celestiales’ narró las aventuras y desventuras de su vida desde 1687 hasta 1706, cinco años antes de su muerte. Con la fundación de más de 20 misiones y 40 exploraciones, algunas de sus obras científicas fueron:

– Relacion puntual de la entrada que han hecho los españoles Almirante D. Isidro de Atondo, y Antilo[n] en la Grande Isla de la California este año de 1683 à 31 de março sacada de carta de dicho Almirante de 20 y del Padre Eusebio Fra[n]cisco Kino de la Co[m]pañia de Iesus de 22 de abril, sus fechas en el puerto de la Paz. México: Por la viuda de Bernardo Calderón, [1683] – Relacion brevissima de la entrada grande desde la costa, hasta la contra costa de las Californias o carolinas, que se hizo desde 14 de Dize., de 1684 anos hasta 13 de Henero de 1685, manuscrito.

Delineatio nova et vera partis australis Novi Mexici : cum australi parte insulae Californiae saeculo priori ab hispanis detectae, [München]: [Typis Mariae Magdalena Rauchin], [1703] Tabula Californiae, anno 1702: ex autoptica observatione delineata a R. P. Chino e S. I. [Augsburg]: [P. Martin, und J. Veith], [1726] Arte de la lengua névome: que se dice pima, propia de Sonora: con la Doctrina christiana y Confesionario añadidos. San Augustin de la Florida: [s. i.], 1862. Hay edición moderna (New York: AMS Press, 1970)

– Efectivamente; y a él se deben los primeros mapas exactos de la zona. De hecho, cuando llegó a América en 1681, su primer destino fue California, y fundó allí las primeras misiones, formando parte de la expedición del almirante Atondo, en calidad de cosmógrafo del rey Carlos II. Desde su descubrimiento por Hernán Cortés en 1533, había habido varias expediciones pero todas habían terminado fracasando. Tras tres años, una vez más la expedición será suspendida por falta de financiación y Kino será enviado entonces a la Pimería, y fundará la primera misión en 1687, Nuestra Señora de los Dolores.

– Sí; California le marcó para siempre y condicionó toda su actividad posterior. Ansiaba regresar al lugar donde miles de almas le esperaban para conocer la palabra de Dios. Por eso, gran parte de sus expediciones las orientó hacia el oeste y noroeste: su objetivo era fundar un rosario de misiones autosuficientes que llegaran a conectar con las misiones de California, a través del paso por tierra que debía descubrir. Porque en esa época era creencia generalizada que California era isla. Incluso la dibujó así en sus primeros mapas, pero por sus conocimientos fue a contracorriente y no paró hasta demostrar su peninsularidad, aunque no todos lo aceptaron. El error lo achaca al famoso pirata Drake, que se había paseado por aquellos mares y había afirmado que California era isla. Y el error se había mantenido hasta que llegó Kino. Con sus escritos y sus mapas dio a conocer al mundo este extremo desconocido de la frontera española. El mapa Paso por tierra de 1701 es el primero exacto de la Pimería y durante más de un siglo fue el principal mapa que existió sobre esa región.

– En efecto. Finalmente, en 1697, llegó la ansiada autorización de sus superiores de regresar a California, pero las autoridades civiles no lo permitieron. Tras un levantamiento pima dos años antes, fue Kino quien logró restaurar la paz nuevamente en el territorio. No es exagerado afirmar que las autoridades consideraban que la sola presencia de Kino era más efectiva para mantener la paz que un grupo de soldados. Acudieron a la nueva misión el padre Salvatierra y el padre Piccolo, dos jesuitas italianos a los que Kino había contagiado su amor por California. Kino se entregó a su objetivo y, gracias a los excedentes que producían las misiones pimas, consiguió que sobrevivieran las misiones californianas.

– Kino murió en 1711. No volvió a pisar suelo californiano, pero suyo fue el mérito de que Salvatierra y Piccolo pudieran seguir fundando misiones hacia el norte de la península. Con la expulsión en 1767 de la Compañía de Jesús, fueron los franciscanos quienes prosiguieron la labor en California. San Junípero Serra tomó el relevo a Kino y siguió fundando misiones hacia el norte. No es lo único que tienen en común. Ambos tienen estatuas en el Capitolio de Washington. Fray Junípero representa precisamente al estado de California y el padre Kino representa al estado de Arizona. Hablando de estatuas, hay otras muchas de Kino: en Segno –su localidad natal-, varias repartidas por Sonora y en Tucson, ciudad fundada por él, se levanta una impresionante estatua del jesuita a caballo.

– Pasó los últimos 24 años de su vida en este territorio, de 1687 a 1711, evangelizando y recorriendo miles de kilómetros; fundó más de veinte misiones y realizó más de cuarenta exploraciones. Afortunadamente, los jesuitas lo escribían todo, y aparte de una correspondencia importante, se conserva su diario Favores celestiales, donde relata la primera evangelización de la Pimería, territorio que hoy corresponde al norte de Sonora y el sur de Arizona. La veracidad de los hechos que relata queda demostrada cuando contrastamos la información con las relaciones y cartas de otros misioneros y militares, como el capitán Mateo Mange –su compañero en alguna de sus entradas-.

– Para que nos hagamos una idea, el territorio estaba habitado por los pimas, sobaipuris y pápagos, naciones todas ellas relacionadas y que para simplificar muchas veces se les llama a todos pimas. Al norte y este limitaban con los apaches -de los que todos hemos oído hablar a través del cine- y otros grupos belicosos. La cultura de los pimas giraba en torno a la guerra defensiva frente a los apaches, aunque los pimas que habitaban en las proximidades del río Gila se dedicaban a la agricultura y eran sedentarios. El papel de los pimas en esta época fue actuar de barrera entre la población española de Sonora y los apaches. Estos suponían un enemigo común, por lo que pimas y españoles se aliaron para detener su avance. En la Pimería no había población española. Tan sólo algunos soldados y los misioneros que poco a poco iban llegando. Las condiciones de vida en la frontera eran duras y no todos los misioneros conseguían perseverar.

