Católicos y Científicos: «Antonio Figueras Monfort», por Alfonso V. Carrascosa

Se conmemora el 70 aniversario de la fundación del Instituto de Investigaciones Pesqueras (IPP). Como indica la nota de prensa del CSIC acerca del evento, fue pionero en la investigación del océano, la acuicultura, el clima y el aprovechamiento sostenible de los recursos del mar, y a partir de sus laboratorios repartidos por España nacieron cinco nuevos institutos de investigación en ciencias marinas y la Unidad de Tecnología Marina (UTM) del CSIC, de la que depende el buque oceanográfico Sarmiento Gamboa, dedicado a un marino de profundas convicciones católicas. También las tuvo Antonio Figueras Monfort, que fue director de dicho centro de investigación.

Dichas convicciones las expresó con bastante precisión el ex alcalde de Vigo, Carlos G. Príncipe, al final de una breve semblanza en prensa, con las siguientes palabras:

«Quiero terminar recordando su compromiso cristiano. Gran conocedor y estudioso de la Biblia, animó y participó activamente en grupos de trabajo y reflexión dependientes de nuestra diócesis, pero siempre abierto al diálogo y respetuoso de las otras creencias y de los otros creyentes y no creyentes. Se nos ha ido una gran persona que supo afrontar siempre las adversidades que el destino le deparó, como la muerte de su hijo y de su mujer. Se nos ha ido un Vigués que porque quería a Vigo nos ayudo a ser mejores como personas y como Ciudad. He perdido a uno de los seres humanos que me ayudó a ser hombre libre».

Antonio Figueras Monfort comenzó como becario predoctoral en 1951 y ganó su puesto de científico en plantilla del IPP en 1953. El IPP tuvo en sus inicios su sede central en Barcelona, y contó con laboratorios en Blanes, Castellón, Vinaròs y Vigo. Un poco más tarde, en 1955, se creó un quinto laboratorio en Cádiz. Todos ellos adquirieron en 1979 independencia y autonomía propias, creándose una serie de Institutos que han seguido marcando la historia de la investigación marina y acuícola en la península.

Figueras sufrió reclutamiento forzoso por el ejército del Frente Popular, por lo que fue represaliado con posterioridad con pena de prisión, y dicen que siempre se refería a este episodio con ironía, quitándole hierro al asunto, lo mismo que hicieron combatientes del otro bando. Fue muy importante para el desarrollo de la acuicultura y de las ciencias marinas en Vigo y Galicia. Su trabajo en el Instituto de Investigaciones Pesqueras y su implicación en el Plan Marisquero de Galicia, como indica el ex alcalde de Vigo mencionado más arriba, contribuyó de manera determinante a que Vigo sea la Capital Europea de la pesca. También promovió otro tipo de actividades culturales. Terminó su carrera profesional con el nivel de Profesor de Investigación, máximo que se puede alcanzar en dicho organismo.