Católicos y científicos: Álvaro Martínez, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Cursillos de Cristiandad cumple 70 años. Más de 250.000 personas han participado de ellos en España. Esta realidad eclesial ha realizado unos 10.500 cursillos y está hoy presente en 57 diócesis españolas. Su actual presidente es Álvaro Martínez, un científico católico que ejerce como Catedrático de Parasitología y Director del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba.

Al respecto de la conciliación ciencia-fe, preguntado sobre cómo lograba integrar ambas facetas declaraba recientemente en el diario de Córdoba : “ Sin ningún problema. A mí la ciencia me hace percibir y entender la realidad de lo medible, pero estoy absolutamente convencido de que no es la única dimensión de la realidad. Esa otra dimensión que no puedes llegar con los planteamientos científicos, que es la de las relaciones humanas, de los sentimientos, de las vivencias. En esa otra dimensión es donde se enmarca mi fe. Cada una tiene su ámbito de actuación. La ciencia es ciencia, la fe es fe, y la ciencia no condiciona la fe y la fe no condiciona la ciencia”. En dicha entrevista él mismo declararía que es perfectamente posible experimentar un encuentro con el amor de Dios haciendo Cursillos de Cristiandad. Es algo que el mismo corrobora como absolutamente cierto porque lo ha experimentado. Los Cursillos de Cristiandad son tanto para personas alejadas de Dios como para personas pertenecientes a la Iglesia, dice, y se ha comprobado que es de utilidad para personas de diferentes edades, procedencias e incluso de planteamientos religiosos o culturales dispares en España se celebran 250 o 300 cursillos de Cristiandad al año.

Álvaro Martínez Moreno es catedrático del área de Parasitología de la Universidad de Córdoba. Doctor en veterinaria, diplomado por el European Veterinary Parasitology College y director del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. En el grado de Veterinaria imparte las asignaturas de Enfermedades Parasitarias de tercer curso y Medicina Preventiva y Política Sanitaria de 5º curso. En el Máster de Medicina Sanidad y Mejora Animal imparte las asignaturas de control de parasitosis animales y avances en inmunología veterinaria en el grupo de investigación AGR-133 de parasitologia de la Universidad de Córdoba. Sus líneas de investigación son las siguientes: Respuestas inmunitarias de parasitosis animales. Seroprevalencia de Zoonosis parasitarias. Epidemiología de parasitosis de animales de producción punto. Tan solo con mencionar la palabra parasitologia, y más en concreto helmintiasis, no puedo por menos que traer a colación la figura del importantísimo científico católico español contemporáneo, el doctor López Neyra, que ya fue suficientemente homenajeado en ECCLESIA por mi persona.

En entrevista concedida el 25 de junio del pasado 2018 ABC de Sevilla, se hablaba de Álvaro Martínez cómo un investigador dedicado a la parasitologia. La parasitología es una disciplina científica que estudia los animales parásitos. Concretamente los efectos de ciertos parásitos en las explotaciones ganaderas hacen que se puedan dar pérdidas globales de más de 3 billones de euros anuales, debido a los casos de enfermedad que ciertos parásitos producen y a los costes de tratamiento y prevención, así como a la disminución en la producción de carne, leche y lana en los animales infectados. Estamos hablando del gusano conocido con el nombre de Fasciola hepatica, que no es otra cosa que un trematodo parásito del hígado. Los rumiantes infectados con este parásito han llevado a hacer surgir investigaciones que persiguen contrarrestar los efectos devastadores que producen. Uno de los grupos de trabajo científico más importante contra Fasciola hepatica que en este momento existen en españa, lo lidera precisamente el científico católico y actual presidente de Cursillos de Cristiandad Álvaro Martínez. Él es natural de Sevilla e indica en la mencionada entrevista algo de interés para este artículo, y es que él y su grupo pretenden innovar el tratamiento que hasta ahora se le ha dado a los animales afectados por esta helmintiasis. El tratamiento que hasta ahora se ha dado consiste en el uso de fármacos antihelmínticos. Ocurre que en el transcurso de los últimos años, cada vez son más las estirpes de Fasciola hepatica que aparecen con resistencias a estos fármacos. Precisamente por esto el equipo que lidera Álvaro Martínez busca métodos alternativos para luchar contra estas devastadoras enfermedades, y desarrolla investigaciones tendentes a encontrar una vacuna eficaz y comercialmente viable para la Fasciola hepática, que interacciona con el sistema inmune del hospedador incidiendo en su capacidad de respuesta. Para ello estan incorporados a un amplio proyecto europeo llamado Paragone H20 20 que reúne equipos científicos de Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemania y hasta Uruguay. el propio Álvaro Martínez ha indicado que la aportación de su equipo científico consiste en el desarrollo de estudios inmuno patológicos. Asimismo se ocupan de los ensayos vacunales en ovinos y caprinos. Álvaro Martínez ha realizado varias estancias en el extranjero pasando por el Queen Center for the study of parasitic diseases en Jerusalén Israel también por el INRA de Tours Francia hace más de 20 años

