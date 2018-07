Catholic.net organiza nuevo diploma online sobre liturgia cristiana

Lanzan diplomado online en liturgia

El portal web Catholic.net anunció un nuevo diplomado en línea de liturgia cristiana.

El diplomado de liturgia constará de 11 sesiones, a través de los cuales se promoverá “una intervención más consciente, activa y fructífera en la liturgia para lograr una vida cristiana más plena”.

Catholic.net explica que “la liturgia cristiana es un acto rico y polivalente que puede ser analizado bajo numerosos aspectos”.

“Es innegable que se trata de una realidad unida a la fe y a la expresión personal y social de los miembros de la Iglesia”.

El sitio web destacó que “la formación litúrgica es un proceso que no debe ser entendida tan solo como un conjunto de conocimientos sobre el acto como tal, sino que afecta también la espiritualidad de los creyentes y su participación, intervención y actitud en la vida litúrgica de la Iglesia”.

El diplomado comenzará el 31 de julio y se requiere un donativo de 5 dólares.

Para más información e inscripciones, puede ingresar AQUÍ.

Redacción ACI Prensa, 22 de julio de 2018

Imagen referencial. Foto: Pixabay / Dominio público.

