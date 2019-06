Catequesis íntegra en español del Papa, audiencia 12-6-2019

Catequesis íntegra en español del Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 12 de junio de 2019

La pasada semana comenzábamos un ciclo de catequesis, que seguirá un «viaje»: el viaje del Evangelio narrado por el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque este libro ciertamente muestra el viaje del Evangelio, cómo el Evangelio ha ido más allá, más allá, más allá…



Todo comienza a partir de la resurrección de Cristo. Esta, de hecho, la resurrección, no es un evento más entre otros, sino que es la fuente de una nueva vida. Los discípulos lo saben y, obedientes al mandato de Jesús, permanecen unidos, concordes y perseverantes en la oración. Se congregan en torno a María, la Madre, y se preparan para recibir el poder de Dios, no de manera pasiva, sino consolidando la comunión entre ellos.

Esa primera comunidad fue formada por 120 hermanos y hermanas más o menos: un número que lleva dentro de sí el 12, emblemático para Israel, porque representa a las doce tribus, y emblemático para la Iglesia, debido a los doce apóstoles elegidos por Jesús. Ahora, después de los dolorosos eventos de la Pasión, los Apóstoles del Señor ya no son doce, sino once. Uno de ellos, Judas, ya no está allí: ha arruinado su vida por el remordimiento.

Judas ya había comenzado a separarse de la comunión con el Señor y con los demás, a ir por libre, a aislarse, a aferrarse al dinero, hasta el punto de explotar a los pobres, a perder de vista el horizonte de la gratuidad y la entrega, para permitir que el virus del orgullo infectara su mente y su corazón, transformándolo de un «amigo» (Mt 26, 50) en un enemigo y en el «líder de los que arrestaron a Jesús» (Hechos 1, 17). Judas había recibido la gran gracia de ser parte del grupo de personas íntimas de Jesús y de participar en su propio ministerio, pero en cierto momento pretendió «salvar» su propia vida con el resultado de perderla (cf. Lc 9, 24 ). Él ha dejado de pertenecer a Jesús con su corazón y se ha colocado fuera de la comunión con él y con el suyo. Dejó de ser discípulo y se situó en contra del Maestro. Lo vendió y con el «precio de su crimen» compró un terreno que no produjo frutos, pero que estaba impregnado de su propia sangre (ver Hechos 1, 18-19).

Si Judas prefirió la muerte a la vida (ver Dt 30, 19; Sir 15, 17) y siguió el ejemplo de los malvados, cuyo destino es la oscuridad y la ruina (cf. Pr 4, 19; Sal 1, 6), los Once, por su parte, eligen la vida, la bendición, se vuelven responsables de hacer que fluya, a su vez en la historia, de generación en generación, desde el pueblo de Israel a la Iglesia.

El evangelista Lucas nos muestra que ante el abandono de uno de los Doce, que ha creado una herida en el cuerpo de la comunidad, es necesario que su asignación pase a otro. ¿Y quién podría serlo? Pedro indica el requisito: el nuevo miembro debe haber sido un discípulo de Jesús desde el principio, es decir, desde el bautismo en el Jordán hasta el final, es decir, hasta la ascensión al Cielo (Hechos 1, 21-22). El grupo de los Doce necesita ser reconstituido. En este punto se inaugura la práctica del discernimiento comunitario, que consiste en ver la realidad con los ojos de Dios, en la perspectiva de la unidad y la comunión.

Hay dos candidatos: José Barsabás y Matías. A continuación, toda la comunidad ora de la siguiente manera: «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos nosotros, muéstranos cuál de estos dos has elegido para tomar el lugar… que Judas ha abandonado» (Hechos 1, 24-25). Y, mediante el azar, el Señor indicó a Matías, que quedó asociado ya con los Once, restableciéndose así, el grupo, el cuerpo de los Doce. Y todo ello, como un signo de comunión, porque la comunión gana sobre las divisiones, el aislamiento, la mentalidad que absolutiza el espacio privado; un signo de que la comunión es el primer testimonio que ofrecen los apóstoles. Jesús lo había dicho: «En esto conocerán que sois discípulos míos: en que os amáis los unos a los otros» (Jn 13, 35).

Los Doce manifiestan en los Hechos de los Apóstoles el estilo del Señor. Son los testigos acreditados de la obra de salvación de Cristo y no manifiestan al mundo una presunta perfección por su parte, sino que, a través de la gracia de la unidad, sacan a la luz un Otro que ahora vive de una manera nueva entre su pueblo. Y quién es ese Otro: es el Señor Jesús. Los apóstoles eligen vivir bajo el señorío del Resucitado en la unidad entre los hermanos, que se convierte en la única atmósfera posible del auténtico don de sí mismo.

También nosotros, hoy y siempre, debemos redescubrir la belleza de dar testimonio del Resucitado, de resurgir de actitudes autorreferenciales, de renunciar a retener los dones de Dios y de no ceder a la mediocridad.

La «reunificación» del colegio apostólico muestra cómo en el ADN de la comunidad cristiana hay unidad y libertad de uno mismo, que nos permite no temer la diversidad, no unirnos a las cosas y los dones y convertirnos en «mártires», esto es, testigos luminosos del Dios vivo y activo en la historia.

