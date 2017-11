Caso Romanones: la Santa Sede levanta medidas cautelares a tres sacerdotes, entre ellos el P. Román

Nota de prensa del Arzobispado de Granada

El Arzobispado de Granada, a día de hoy, 29 de noviembre del 2017, hace pública la decisión de la Santa Sede de que les sean levantadas las medidas canónicas cautelares a D. Román Martínez Velázquez de Castro, a D. Francisco José Martínez Campos, y a D. Manuel Morales Morales, que las tenían impuestas desde el 15 de octubre del año 2014. En consecuencia, desde hoy vuelven a ejercer su ministerio sacerdotal, y en este mismo día han recibido la comunicación de un nuevo destino pastoral.

Granada, 29 de noviembre de 2017.

