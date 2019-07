Caso Lambert. Desde hoy suspensión del tratamiento. Don Colombo: acto inhumano de eutanasia

El médico de Vincent Lambert ha decidido interrumpir, a partir de hoy, tratamientos esenciales como la hidratación y la nutrición. Entrevista con don Roberto Colombo de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma.

El médico de Vincent Lambert ha decidido «interrumpir los tratamientos» a partir de hoy. Lo refieren algunas fuentes de prensa recordando que el pasado viernes el Tribunal de Casación emitió una sentencia con la cual se cancela la suspensión de la interrupción del tratamiento, preanunciada el 20 de mayo por el Tribunal de Apelación de París. Su esposa está a favor de la suspensión de los tratamientos. En cambio, los padres están en contra. Para algunos médicos, Vincent Lambert, de 42 años, tetrapléjico e inmovilizado desde 2008 tras un accidente de tráfico, se encuentra en estado vegetativo, mientras que para otros, como lo documentan fotos tomadas por los padres, se encuentra en un estado de conciencia mínima.

Vincent no es un hombre moribundo

«Vincent Lambert está vivo, como uno de nosotros. No respira mecánicamente y su corazón late espontáneamente. No es un paciente en la fase terminal de su enfermedad, pero está estabilizado. No está agonizante. Sólo necesita cuidados fisiológicos esenciales, los que se dan a cada paciente en el hospital o en casa». Así lo subraya Don Roberto Colombo, de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma, miembro de la Academia Pontificia para la Vida y consultor del Departamento para los Laicos, la Familia y la Vida, en la entrevista concedida a Luca Collodi de Radio Vaticano Italia.

Tentación de la eutanasia

«La última sentencia del Tribunal de Casación francés que le priva de hidratación y nutrición es un acto inaceptable e inhumano de eutanasia, porque tiene por objeto la supresión intencional y directa de la vida de un paciente”. Nos enfrentamos, explica el padre Colombo, de frente a «una obstinación eutanásica indigna de la buena medicina y de una sociedad civil fundada en el derecho y en la igualdad de todos los ciudadanos, aunque sean gravemente discapacitados». Para el Papa «la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es a no abandonar nunca a los que sufren, a no rendirse, sino a cuidar y amar para devolver la esperanza».

Apelo de la madre ante la Onu de Ginebra

Ayer, en un emotivo discurso ante el Comité Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Ginebra, la madre Vincent denunció el intento de «asesinar» legalmente a su hijo: «¿Por qué no nos escuchan? Vincent es un ser humano, no un objeto». «Vincent -dijo la mujer- no es un vegetal. Nunca he visto a un vegetal girar la cabeza cuando se le llama. Tengo muchas fotografías y vídeos, continúa Viviane Lambert, que muestran exactamente lo contrario de lo que se puede ver en la prensa. La mujer lanzó un conmovedor «apelo para pedir ayuda». «Sin su intervención -dijo- mi hijo será sometido a eutanasia por un médico debido a su discapacidad cerebral”.

Vatican News, 2 de julio de 2019

El neurólogo y consultor de los padres muestra una foto de Vincent Lambert en la ONU en Ginebra (AFP or licensors)

