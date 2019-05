Cartagena: I Jornadas Juan de Yepes: mística y patrimonio

I Jornadas Juan de Yepes: mística y patrimonio

El Instituto Teológico San Fulgencio organiza las I Jornadas Juan de Yepes: mística y patrimonio, del 21 al 23 de mayo.

Especialistas en el ámbito histórico, biográfico y doctrinal de san Juan de la Cruz y también de la música de su tiempo acercarán durante esos días la figura del santo carmelitano y doctor de la Iglesia a través de conferencias, cinefórum y recitales inspirados en su obra literaria. Las conferencias tendrán lugar, los días 21 y 23 en el aula magna del Instituto Teológico San Fulgencio; y el cinefórum y el recital se realizará el miércoles 22 en la Filmoteca de la Región de Murcia Francisco Rabal. Todas las actividades tendrán lugar a las 19:00 horas.

En estas jornadas podrá participar todo aquel que lo desee mediante inscripción gratuita. Los interesados encontrarán toda la información y el acceso al programa en la página web del Instituto Teológico San Fulgencio.

La cátedra que nos acerca a san Juan de la Cruz

Estas jornadas forman parte de las actividades constituyentes de la Cátedra Juan de Yepes. Ciencias humanas, cultura y mística, impulsada por el Instituto Teológico San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena, las Carmelitas Descalzas del Monasterio de La Encarnación de Algezares (Murcia) y los Carmelitas Descalzos del Convento de Nuestra Señora del Carmen de Caravaca de la Cruz.

