Cartagena: Formación de líderes para una Iglesia en salida

Formación de líderes para una Iglesia en salida

La vicaría para la Evangelización organiza una formación de líderes para una Iglesia en salida en la que contará con el director del departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero.

Esta jornada, en la que se dará a conocer el ambiente, las enseñanzas, los retos y las pistas que salen del reciente Sínodo de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, se impartirá en el salón de actos Instituto Teológico San Fulgencio en dos sesiones: el jueves, 13 de diciembre, a las 20:00 horas, al que pueden asistir todos los interesados; y el viernes, 14 de diciembre, de 10:30 a 13:30 horas, para sacerdotes.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...