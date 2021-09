Carta pastoral del arzobispo de Madrid: «Dame de beber»

Hace tres años comenzamos un itinerario pastoral en nuestra archidiócesis de Madrid (Plan Diocesano Misionero -PDM-) para entrar en la dinámica que el Papa Francisco nos propone en la exhortación apostólica Evangelii gaudium: «Todos somos llamados a una salida misionera […], cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» (EG 20). Este documento marca un camino y una dirección a la Iglesia. Es la que el Concilio Vaticano II nos dio y la misma que el Papa Francisco nos invita a vivir haciendo una relectura de la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi de san Pablo VI.

Con las cartas pastorales de cada inicio de curso, he intentado marcar una dirección y un camino en nuestra Iglesia diocesana en la línea de la exhortación apostólica del Papa Francisco y de los docu- mentos del último Sínodo Diocesano de nuestra archidiócesis. Lo he venido haciendo también sirviéndome de la carta que os entrego cada semana. Mis cartas siempre se apoyan en una página del Evan- gelio. Con ello no trato de hacer un comentario exegético del texto elegido, más bien hago una lectura sapiencial, viva y existencial del mismo. De tal manera que nos mueva a todo el Pueblo de Dios que camina en Madrid a salir a la maravillosa misión a la que el Señor nos llama como miembros vivos de la Iglesia. Este año quiero invitaros a todos, sacerdotes, vida consagrada y laicado, a sentir las voces de tantas personas que pasan a nuestro lado y nos dicen: «Dame de beber». Trato de haceros ver y descubrir que en el fondo de la Palabra de Dios, desde una lectura creyente de la misma, aparece una situación significativa en la misión de Jesucristo. A esa misma misión nos convoca el Señor, hoy y aquí, a la Iglesia, su Cuerpo.

Pincha aquí para leer la carta completa

https://www.archimadrid.org/images/Jornadas_Cursos_Eventos/2021/09/Carta_Osoro_2021_Dame_de_beber.pdf