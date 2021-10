Carta del obispo de Tarazona: «El próximo fin de semana nos encontramos en Tarazona»

Muy queridos hermanos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos:

En la carta que escribí en la hoja Iglesia en Tarazona: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, el 12 de septiembre, anunciaba que pronto os escribiría otra para organizar debidamente el encuentro preparatorio del Sínodo que, en principio, estaba programado para el día 9, pero, por razones logísticas nos vemos obligados a trasladarlo al sábado 16 de octubre. Siento si esto os puede causar alguna molestia.

Al día siguiente, domingo 17, estamos también convocados a las 19,00h. en la S.I. Catedral para la apertura oficial y litúrgica del inicio de la fase diocesana del Sínodo con una celebración eucarística.

En este Sínodo se quiere que la voz más humilde y lejana del mundo llegue a Roma. No perdamos la oportunidad que el Señor nos ofrece ahora para dejarnos oír en la ciudad universal de Roma. Tenemos una ocasión única de expresarnos y de ser escuchados. No perdamos este momento que nos regala Dios para compartir preocupaciones, deseos, gozos y sufrimientos a través de su Iglesia. Mi experiencia me dice que todos podemos encontrarnos de diversas formas en la ciudad del Vaticano.

Queremos una participación lo más amplia posible, porque todos, sin excepción, en virtud del bautismo formamos parte importante en la Iglesia. Todos tenemos derecho y obligación de aportar nuestra voz, ideas, inquietudes, sueños… para enriquecer la vida y el dinamismo de la Iglesia.

Queremos escuchar y consultar a todo el Pueblo de Dios. Todos formamos la Iglesia, nadie está excluido, y todos tenemos derecho a hablar a nuestra madre Iglesia, como un hijo habla con cariño y sinceridad a su madre.

Os invito, pues, cordialmente y con toda mi ilusión, a participar todos en este encuentro tan importante para la diócesis. Os espero al Consejo Presbiteral, al Consejo Pastoral, a los Consejos Pastorales Parroquiales, Asociaciones, Cofradías, Movimientos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos… Os convoco a todos.

Para facilitar el traslado se podrán a disposición los autobuses que sean necesarios. Saldría de Ariza pasando por Calatayud, El Frasno y Borja para llegar al seminario de Tarazona a las 10 horas del día 16 de octubre. Los arciprestes se podrán de acuerdo para fijar la hora de salida en cada una de esas paradas.

Con la esperanza de encontrarnos pronto os saludo y os mando abrazo cordial

+ Eusebio Hernández Sola

Obispo de Tarazona