Carta pastoral del arzobispo de Toledo: «Le hablaré al corazón»

«Le hablaré al corazón» (Os 2, 16). He querido recurrir al profeta Oseas para dar título a esta Carta pastoral porque en estas palabras veo reflejado el comienzo, el sentido y el apoyo de toda vocación, particularmente, la vocación sacerdotal: todo pasa por ese diálogo de amor por el que Dios habla y toca el corazón humano. Su palabra llega a nosotros envuelta en misericordia y gracia. Y en ese encuentro entre el Corazón de Cristo y el nuestro, puede surgir la respuesta a su llamada.

En varias ocasiones he tenido la oportunidad de compartir con vosotros algunas de mis experiencias en el que fue y será mi querido Seminario Diocesano de Toledo. Y os he hablado de mis formadores, profesores y directores espirituales. Tampoco os he ocultado algunos de los momentos en los que fui comprendiendo cómo Jesús me invitaba a seguirle, en particular a través de los Ejercicios Espirituales.

En el marco aún de este año dedicado a san José, Patrono de la Iglesia universal y también del Seminario, quisiera entregaros en esta Carta pastoral algunas reflexiones que considero necesarias en el actual contexto social y diocesano, para que la vocación al ministerio sacer-dotal siga siendo suscitada en toda la archidiócesis, custodiada en el Seminario y finalmente reconocida y sellada por la Iglesia a través de la sagrada ordenación. ¡Cómo no recordar a este respecto la permanente preocupación de mis predecesores hacia nuestro Seminario y hacia las vocaciones! Desde aquella histórica carta pastoral «Un Seminario nuevo y libre» del Cardenal don Marcelo González Martín en el año 1973, los esfuerzos de los arzobispos y demás instituciones diocesanas han sido tantos que nuestra archidiócesis se ha visto muy bendecida por Dios con numerosos, celosos y santos sacerdotes.

