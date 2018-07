Carta a todos los cristianos de la diócesis de Jaén con motivo de la publicación de algunos nombramientos sacerdotales

Como suele ser habitual en estos últimos días de cada año pastoral, el Obispo suele estar ocupado en darle muchas vueltas a la distribución de los sacerdotes, para una más adecuada y equilibrada acción pastoral en toda nuestra Diócesis. En esta responsabilidad siempre confío en el Espíritu Santo, porque sé que a Él le corresponde mover la barca de la Iglesia; también tengo la referencia de la misión de Jesús, que es quien envía; y, por supuesto, no pierdo de vista la voluntad del Padre, que quiere sacerdotes según su corazón. Así de bien acompañado busco que el servicio ministerial de cada sacerdote se sitúe allí donde más se le necesite y donde más y mejor pueda desarrollar sus capacidades. Por supuesto, en este empeño deseo el bien pastoral de toda la Diócesis, especialmente en lo que se refiere a un mejor y más adecuado desarrollo del Plan de Pastoral Diocesano.

Mis decisiones, como es natural, van a producir cambios, que pueden dar la impresión de que perjudican a las parroquias, que ven salir a su sacerdote para incorporarse a un nuevo destino. Siento que se pueda ver así, porque nada está más lejos de mi intención. Sin embargo, comprendo que algunos os disgustéis, lo que me parece muy natural, porque sé que normalmente estáis muy satisfechos con las cualidades y con la atención pastoral de vuestros párrocos. No obstante, mi responsabilidad como Obispo y Pastor de toda la Diócesis me obliga a tomar estas decisiones cuando las circunstancias lo requieren. Lo que sí os puedo decir es que los nombramientos los hago después de rezar y reflexionar mucho y, por supuesto, de consultar siempre con mi Consejo Episcopal y con otras muchas personas. Desde luego, también debéis de saber que ningún nombramiento se hace sin la aceptación personal del sacerdote al que se lo propongo.

Entre todos me han orientado para ir buscando el bien de la misión de la Iglesia, que es lo que está en juego en este tipo de decisiones. Nunca intereses particulares. Los cambios de misión de los sacerdotes se hacen siempre en función del servicio, nunca se piensa en la promoción o en la carrera. Por mi parte, os puedo asegurar que no me es fácil tomar las decisiones que hoy mismo se hacen públicas. Os ruego que recéis por mí, para que siempre sea ecuánime en la búsqueda del bien de nuestra Iglesia diocesana y, por tanto, que nunca haga acepción de personas y de parroquias.

Por supuesto, no estoy seguro de acertar siempre y en todo lo que hago; pero me queda muy tranquilo el saber que en los sacerdotes a los que les he propuesto un cambio en su ministerio he encontrado una gran comprensión y una aceptación total de lo que les pedía. Le doy las gracias al Señor porque en el tiempo que llevo en la Diócesis de Jaén me he sentido muy enriquecido por la unidad y la colaboración del presbiterio diocesano y por la disponibilidad y actitud de servicio de sus sacerdotes. Por vuestra parte, podéis sentiros orgullosos de vuestros pastores, como yo me siento de todos ellos; se han mostrado con una generosidad y disponibilidad absolutamente ejemplar. En general, se mantienen fieles a su compromiso de servir a la Iglesia allí donde el Obispo, en diálogo con ellos, considere que se les necesita. Os aseguro que han puesto muy fáciles mis decisiones, a pesar de que todo traslado supone un empezar de nuevo y una modificación de la vida. Eso siempre supone un sacrificio, sobre todo cuando se van cumpliendo años. A los que cambian y a los que permanecen en su servicio actual, les pido que se sientan enviados a animar la Comunión y la Evangelización y a que se pongan al servicio del sueño misionero de llegar a todos, en el que está tan implicada nuestra comunidad diocesana, siguiendo el hilo espiritual y pastoral de nuestro proyecto de Iglesia en salida, de Iglesia misionera.

Dicho esto, os pido a los que vais a recibir a un nuevo párroco que le abráis vuestros corazones y también vuestras puertas; así la misión de la Iglesia podrá entrar en vuestro pueblo o ciudad y en vuestras casas. Poneos a su disposición para que nunca se sientan solos en un proyecto de Iglesia evangelizadora, que no se puede hacer sin la participación corresponsable de todos y, en especial, de los laicos. Os pido que recéis por los sacerdotes, para que siempre lleven a todos el amor de Dios nuestro Padre, para que muestren el rostro y el corazón de Jesucristo y para que sean dóciles al Espíritu Santo, que quiere mover nuestra Iglesia diocesana a la unidad y a la pasión pastoral por servir a todos.

Las decisiones que acabo de tomar se hacen cada vez más complicadas, porque disminuye el número de sacerdotes: son más los que se jubilan que los que se ordenan, aunque este año hemos tenido la alegría de ordenar a tres nuevos presbíteros. Cada vez es más difícil hacer las cuentas para que a ninguna comunidad le falte su pastor. Os pido que, con mucha confianza y disponibilidad, le pidáis al Señor obreros para esta mies que vive en la Diócesis del Santo Reino.

Por último, os ruego que pidáis por los sacerdotes que aparecen en esta lista de destinos, la intercesión maternal de María Santísima de la Cabeza, Patrona y Madre de nuestra Diócesis, para que siempre les acompañe con su ternura maternal.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DE ALCALÁ LA REAL,

nómbrese a:

FRANCISO JAVIER GARCÍA MORENO: Párroco de Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real, Administrador Parroquial de San José, de la Rábita, Encargado de los núcleos de San José de la Rábita y las Grajeras, y Capellán del Monasterio de La Encarnación de MM. Dominicas de Alcalá la Real.

Cesa: D. Manuel Luis Anguita Blanca.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DE ANDÚJAR,

nómbrese a:

PASCUAL VILLEGAS MUÑOZ, OSST : Párroco de la Basílica Menor Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza.

Cesa: P. Domingo Conesa Fuentes, OSST.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DE BAILÉN – LA CAROLINA – MENGÍBAR,

nómbrese a:

CARMELO LARA MERCADO: Administrador Parroquial de La Inmaculada Concepción de El Centenillo.

Cesa: D. Elicio Martínez Linares.

JESÚS MARÍA ALMAGRO VÁZQUEZ: Párroco de la Parroquia de Santa Catalina de Espeluy y Vicario Parroquial de La Encarnación, San José Obrero y El Salvador de Bailén.

Cesa: D. Raúl Contreras Moreno.

MANUEL CASTRO MARTÍNEZ: Por un año, Párroco de La Encarnación de Jabalquinto y Administrador Parroquial de La Inmaculada Concepción de Carboneros

Cesa: D. Martín Rey Borrás.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DE CAZORLA,

nómbrese a:

PEDRO ALBERTO CARRILLO ACEBEDO: Párroco de La Inmaculada Concepción de La Iruela, Administrador Parroquial de El Espíritu Santo de Burunchel y San Miguel Arcángel de Cotorríos.

Cesan: D. José Antonio Escobar Cano y D. Roque Javier Jaimes Caballero.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DEL CONDADO – LAS VILLAS,

nómbrese a:

MANUEL JESÚS CASADO MENA: Párroco de San Francisco de Asís de Villacarrillo y Administrador Parroquial de San Vicente Mártir de Mogón.

Cesan: D. Andrés Nájera Ceacero como Párroco y D. Roberto Carlos Pabón Ortiz como Vicario Parroquial.

HILDEBRANDO ESCOBAR GIRALDO: Vicario Parroquial de las Parroquias de San Andrés Apóstol de Villanueva del Arzobispo y La Asunción de Ntra. Sra. de Iznatoraf.

Cesa: Pedro Alberto Carrillo Acebedo.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DE SANTA MARÍA DEL VALLE DE LA CIUDAD DE JAÉN,

nómbrese a:

JOSÉ LÓPEZ CHICA: Párroco de La Santa Cruz de Jaén.

Cesa: D. Martín Santiago Fernández Hidalgo.

JAVIER DÍAZ LORITE: Párroco de Santa María Madre de la Iglesia.

Cesa: D. José López Chica.

JUAN FRANCISCO ORTIZ GONZÁLEZ y D. JUAN CARLOS CÓRDOBA RAMOS: Párrocos Insolidum de la Parroquia de San Juan Pablo II. Encargado de la Pastoral Parroquial D. JUAN FRANCISCO ORTIZ GONZÁLEZ.

Cesa: D. Francisco León García.

FRANCISCO LEÓN GARCÍA: Adscrito a la Parroquia de Cristo Rey de Jaén.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DE LINARES,

nómbrese a:

MANUEL ALFONSO PÉREZ GALÁN: Párroco de La Santa Cruz de Linares y Capellán del Colegio Diocesano.

Cesa: D. Manuel Jesús Casado Mena.

MANUEL LUIS ANGUITA BLANCA: Párroco de San Sebastián de Linares y Capellán del Hospital San Agustín de Linares.

Cesa: D. Francisco Javier Díaz Lorite.

MANUEL VALENZUELA BRUQUE: Administrador Parroquial de San Juan de Ávila de Linares.

Cesa: D. Tomás Rivas Ayuso.

TOMÁS RIVAS AYUSO: Adscrito a la Parroquia de San José de Linares.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DE MÁGINA,

nómbrese a:

JOSÉ MANUEL PANCORBO ORTEGA: Párroco de Ntra. Sra. de la Expectación de Cabra del Santo Cristo y Administrador Parroquial de Ntra. Sra. de la Paz de Bélmez de la Moraleda.

Cesa: D. Juan Pedro Moya Haro.

JUAN PEDRO MOYA HARO: Párroco de La Asunción de Ntra. Sra. de La Guardia, y Secretario Particular del Sr. Obispo.

Cesan: D. Manuel A. Pérez Galán y D. Miguel Lendínez Talavera.

ROBERTO CARLOS PABÓN ORTIZ: Párroco de Ntra. Sra. de la Encarnación de Cambil; Administrador Parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles de Carchelejo y de San Juan Bautista de Arbuniel.

Cesan: D. Carlos Moreno Galiano y Antonio Ramírez Pardo.

JUAN JIMÉNEZ LOMAS: Administrador Parroquial de Ntra. Sra. de los Remedios de Cárchel.

Cesa: D. Antonio Ramírez Pardo.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DE MARTOS – TORREDONJIMENO,

nómbrese a:

CARLOS MORENO GALIANO: Párroco de Santa Marta y San Amador de Martos. Rector del Santuario de la Virgen de la Villa.

Cesa: D. Miguel José Cano López.

ILDEFONSO RUEDA JÁNDULA: Administrador de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Fuensanta de Martos.

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ORTIZ: Administrador Parroquial de la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Monte Lope Álvarez.

Cesa: D. Antonio Aranda Calvo.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DE SEGURA,

nómbrese a:

CÁNDIDO GARCÍA VALDIVIA: Párroco de La Asunción de Ntra. Sra. de Siles y Administrador Parroquial de La Asunción de Ntra. Sra. de Benatae.

Cesa: D. Francisco Javier García Moreno.

JOSÉ NAVARRETE OCHOA: Párroco de La Presentación de Torres de Albanchez, Administrador Parroquial de La Inmaculada Concepción de Génave y San Bartolomé Apóstol de Villarrodrigo, y Subdelegado Episcopal de Juventud.

Cesa: D. José Manuel Pancorbo Ortega.

PARA EL ARCIPRESTAZGO DE ÚBEDA,

nómbrese a:

MARTÍN SANTIAGO FERNÁNDEZ HIDALGO: Capellán de las Hermanas de la Compañía de la Cruz de Torreperogil.

Cesa: D. Lorenzo Pérez Carrasco.

Jaén, 3 de julio de 2018

+ Amadeo Rodríguez Magro

Obispo de Jaén

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...