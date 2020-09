Carlos Osoro, sobre las residencias: «No podemos hacer aparcamientos de mayores»

El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE, cardenal Carlos Osoro, ha pedido no hacer «aparcamientos de mayores», tras la crisis en las residencias de ancianos de España, donde han fallecido al menos 27.359 mayores en el marco de la pandemia, según los últimos datos de Sanidad que han trascendido.

«Otra cosa es que tengamos que reinventarnos, quizá con otras formas de cuidar a los mayores. No podemos hacer aparcamientos de mayores, tenemos que buscar fórmulas en que los mayores puedan vivir con verdadera dignidad, a lo mejor hasta en sus propias casas donde vivieron siempre, pero con ayudas», ha propuesto el cardenal Carlos Osoro en una entrevista con Europa Press.

«Solamente echando culpas a los demás no hacemos nada»

Preguntado por las competencias en la gestión de la crisis de la Covid-19 en las residencias de mayores, Osoro ha precisado que él no es «nadie para estar señalando» pero ha añadido que «no conviene estar todo el día a ver quién se echa la culpa». «Para que una situación como la vivida no se repita, nuestra sociedad tiene que tomar conciencia de lo que significa la vida humana en todas las etapas de la vida. Solamente echando culpas a los demás no hacemos absolutamente nada», ha lamentado el arzobispo de Madrid.

Osoro asegura que le ha «dolido mucho» lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos durante la pandemia. «He tenido dolor, he tenido a veces incapacidad para buscar pero es verdad que a todos nos pescó tremendamente despistados, no creíamos que esto iba a suceder como sucedió», explica.

Según comenta, “«a administración no daba a basto para apoyar a los centros, a los hospitales» y, en ese sentido, también hace un llamamiento a tener «comprensión» y a «no echar palos a los demás». En su lugar, propone a todos «arrimar el hombro para buscar salidas porque lo que se juega aquí es la vida».

Protesta por no hospitalizar a enfermos de residencias

En todo caso, el cardenal protesta contra el protocolo de marzo de la Consejería de Sanidad de Madrid que aconsejaba no hospitalizar a los enfermos de Covid-19 de las residencias de ancianos si tenían poca esperanza de vida o si padecían algún tipo de demencia, los conocidos como triajes hospitalarios.

«Yo haría una gran protesta, no se puede decidir quién, todo ser humano tiene derecho a la vida, quien la inicia es Dios mismo y quien la termina es Dios mismo, no podemos decidir a quiénes tenemos que recibir porque tienen menos fuerza o porque a la sociedad le parece que no sirven, lo cual es mentira porque la sabiduría nos la dan ellos, los mayores», ha subrayado.

Para el arzobispo de Madrid, los ancianos son «el mayor tesoro para la humanidad, una especie de biblioteca» y, por ello, considera que hay que cuidarlos, especialmente, en los momentos de debilidad, «para que vivan cada día con la dignidad que se merecen».

«Yo no critico, propongo cosas»

Preguntado por toda la gestión de la crisis del Covid-19 por parte del Gobierno y las comunidades autónomas, más allá de las residencias, Carlos Osoro, cree que «va bien» y que «se está trabajando con todas las consecuencias, haciendo todo lo posible» para que todo pueda ser resuelto «con justicia, con paz, serenidad y siempre para el bien de los que han padecido o están padeciendo el Covid-19».

En concreto, sobre la gestión de la emergencia sanitaria y de la crisis social derivada de la misma por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el cardenal ha respondido: «Yo no critico, propongo cosas».