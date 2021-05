Carlos López Segovia, vicesecretario de la CEE: «La Iglesia no es una empresa»

«Conocer la propia organización jurídica de la Iglesia nos permite servir mejor y como cristianos reivindicar también el derecho a organizarnos como un pueblo de fieles bautizados, el pueblo de Dios». Con estas palabras, el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia, se ha dirigido a todos los asistentes al acto de clausura en la Universidad Francisco de Vitoria, del primer curso de Asesor Financiero para Entidades Religiosas y del Tercer Sector.

Esta iniciativa formativa impartida de forma online, desarrollada por la Dirección de Instituciones Religiosas y la Dirección de Formación de Banco Sabadell, con la colaboración la Escuela de Postgrado y Formación Permanente de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), ha buscado ampliar los conocimientos de todos aquellos que se dedican o desean ejercer su labor profesional en el ámbito de la gestión de las instituciones. Con 577 matriculados, 300 de ellos administradores y ecónomos de instituciones de la Iglesia, más de 220 recogían, al finalizar el acto, su diploma acrediticio.

Santiago José Portas Alés: «Queremos seguir siendo un referente»

Durante su intervención, el director de Instituciones Religiosas y Tercer Sector del Banco Sabadell, impulsor de este curso, ha querido agradecer tanto al alumnado como a la UFV su implicación en el buen hacer de este proyecto formativo a pesar de las dificultades ocasionadas por la covid-19.

Acto seguido, Portas ha recordado las palabras del Papa Francisco cuando se dirigió al FMI y al Banco Mundial, donde solicitaba herramientas sostenibles para la nueva economía y que ponga a los vulnerables en el centro. En definitiva: «unas finanzas orientadas al bien común».

Como ha mencionado el director de Instituciones Religiosas de la entidad financiera, a su juicio, los alumnos de este curso «no solamente han tratado cuestiones de carácter fiscal o de modelos de gestión eficiente sino que también han quedado impregnados de la doctrina social de la Iglesia, siendo desde el ámbito de las finanzas, una vía de evangelización».

En este aspecto, Portas ha reafirmado la puesta del Banco Sabadell en la parcela formativa y no se ha querido despedir sin recordar el trabajo que desde 2018 se está haciendo a través del proyecto Done disponible en multitud de formatos, presente en algunas parroquias y de forma digital, que permite que los feligreses y aquellos que confían en la labor de la Iglesia puedan hacer sus contribuciones para que la institución católica pueda seguir con su labor caritativa y asistencial.

Carlos López Segovia: «El derecho debe seguir a la vida. No podemos legislar sobre lo que no existe»

El vicesecretario de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote Carlos López Segovia, se ha ocupado de dar una conferencia bajo el título de «La diversidad estructural y organizativa de las entidades de la Iglesia católica».

Recordando al Papa Inocencio IV, y su trabajo en el siglo XIII y sus aportaciones respecto a la personalidad jurídica, López Segovia ha hecho un profuso repaso de la realidad jurídica y organizativa de la Iglesia.

«Contamos con más de 14.000 entidades religiosas, casi 23.000 suscripciones territoriales y miles de asociaciones e instituciones de inspiración cristiana».

En este cúmulo de entidades, con distintos estatutos y formas de organización, considera que hace de la estructura universal de la Iglesia algo único que hay que cuidar y que hay que comprender, especialmente para aquellos que quieran cooperar en la labor de la entidad católica. Bajo su criterio, «esta pluralidad no se agota en el lenguaje binario al que estamos acostumbrados hoy». Acto seguido ha remarcado uno de los puntos esenciales de su intervención: «El derecho debe seguir a la vida. No podemos legislar sobre lo que no existe». «Si no entendemos muy bien cómo funcionan las entidades públicas y privadas, las circunscripciones territoriales, la propia estructura de la Iglesia… ¿Cómo vamos a comprender qué requisitos son necesarios para determinados actos jurídicos?», en una alusión velada a algunas interpretaciones que se están haciendo a día de hoy sobre lo que es y no es la Iglesia, y sobre aquello que le pertenece y tiene la responsabilidad de gestionar.

«Conocer la propia organización jurídica de la Iglesia nos permite servir mejor y como cristianos reivindicar también el derecho a organizarnos como un pueblo de fieles cristianos bautizados, el pueblo de Dios».

Explicando la complejidad de la Iglesia, la cantidad de singularidades que acoge, el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Española se ha mostrado crítico con todas aquellas empresas que se aproximan a la entidad católica para ofrecerle sus servicios y que la referencian como si fuera una empresa más. «No somos una empresa. Es algo que va mucho más allá», tal y como ha expuesto durante la conferencia para después animar a todos los que se han diplomado en el curso a seguir adelante en su formación: «Que no sea un impedimento para conocer el derecho canónico, para seguir investigando y aportando. Así aportaremos más de lo nuestro».

«Formar para ser referentes»

Antes de la entrega de diplomas, han intervenido en nombre de los alumnos Anastasio Gómez Hidalgo, ecónomo diocesano del arzobispado de Toledo y estudiante de este curso, que ha recordado palabras del magisterio del Papa Francisco y de Benedicto XVI en materia de gestión del patrimonio y recursos de la Iglesia para después dejar, tanto a la UFV como al Banco Sabadell, una invitación: «que más pronto que tarde pueda llegar a constituirse este curso en un máster».

Por su parte, la directora de Talento Red y Desarrollo de la entidad financiera, ha hablado sobre el importante valor añadido que otorga este curso y sobre la necesidad de «formar a las personas como ventaja competitiva para sus instituciones y para ser referentes en el sector».

El acto ha sido moderado por el director de la Escuela de Postgrado y Formación Permanente, Félix Suárez, y ha contado con la presencia de José Luis Montesino Espartero, director de Negocios Institucionales del Banco, que se ha mostrado satisfecho y agradecido con el trabajo realizado durante la primera edición del curso de Asesor Financiero para Entidades Religiosas y del Tercer Sector.