Carlos González García, de la Revista Ecclesia, es galardonado en el II Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria

La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, obra de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), ha decidido otorgar el II Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria, ex aequo, al programa Misioneros por el Mundo de TRECE y al corresponsal en Oriente Próximo del diario El Mundo, Francisco Carrión Molina, por sus piezas informativas sobre la situación de los cristianos en Egipto, Siria y Libia. Un pre­mio do­ta­do con tres mil eu­ros y una pla­ca acre­di­ta­ti­va para cada uno de los au­to­res, así como con una pla­ca acre­di­ta­ti­va para el me­dio de co­mu­ni­ca­ción en que se ha pu­bli­ca­do el tra­ba­jo ga­lar­do­na­do.

Ade­más, se ha con­ce­di­do un ac­cé­sit, con­sis­ten­te en un pre­mio do­ta­do de mil qui­nien­tos eu­ros y una pla­ca acre­di­ta­ti­va, al pe­rio­dis­ta de la re­vis­ta Ec­cle­sia, Car­los Gon­zá­lez Gar­cía, por su se­rie de re­por­ta­jes: Ayudar a morir al final de la vida, Dios vive en la cárcel y Sarcu: la caricia de Dios en la tierra. Reportajes que ensalzan el protagonismo de la fe en personas, rostros y corazones concretos, en las cir­cuns­tan­cias más ad­ver­sas de la vida.

«Es un privilegio poder poner el corazón en la palabra»

Carlos reconoce que, personalmente, «es un regalo y un privilegio poder poner el corazón en la palabra», así como «descubrir que los sentires que brotan de un alma tan frágil como la mía pueden ayudar a que otras personas se encuentren en alguna de mis letras». Pero los verdaderos protagonistas, confiesa, «son las personas, con rostro y nombre propio, que están inmersas en los reportajes que he llevado a cabo». Este premio «se escribe en el corazón de sus heridas, donde solo caben la escucha, el silencio habitado y la caricia». Y ese es, sin duda alguna, «el galardón más bonito del mundo», reconoce el periodista y escritor.

El acto de ce­le­bra­ción del Pre­mio ten­drá lu­gar pró­xi­ma­men­te, en fe­cha y lu­gar que la mis­ma Fun­da­ción Cul­tu­ral Ángel He­rre­ra Oria anun­cia­rá me­dian­te con­vo­ca­to­ria y nota de pren­sa.

Un premio con valores

El Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria tiene como finalidad reconocer y valorar el desempeño de los profesionales de los medios de comunicación en la difusión de los valores de la Doctrina Social de la Iglesia, en cuanto a su proyección en la vida pública.

El ju­ra­do ha sido pre­si­di­do por el pre­si­den­te de la Fun­da­ción Cul­tu­ral Ángel He­rre­ra Oria y de la ACdP, Al­fon­so Bu­llón de Men­do­za; ha es­ta­do com­pues­to por el de­cano de la Fa­cul­tad de Hu­ma­ni­da­des y Cien­cias de la Co­mu­ni­ca­ción de la Uni­ver­si­dad CEU San Pa­blo, José Ma­ría Le­gor­bu­ru; el edi­tor del dia­rio di­gi­tal el­de­ba­te­dehoy.es y pro­fe­sor emé­ri­to ex­tra­or­di­na­rio de la Uni­ver­si­dad CEU San Pa­blo, Jus­tino Si­no­va; el pre­si­den­te de la Unión Ca­tó­li­ca de In­for­ma­do­res y Pe­rio­dis­tas de Es­pa­ña (UCI­PE), Ra­fael Or­te­ga; y el di­rec­tor de el­de­ba­te­dehoy.es, y se­cre­ta­rio na­cio­nal de Co­mu­ni­ca­ción de la ACdP, Fer­nan­do Bo­ne­te. Ac­tuó como se­cre­ta­rio el di­rec­tor de la Fun­da­ción Cul­tu­ral Ángel He­rre­ra Oria, Fer­nan­do Los­tao.

