Cáritas Ourense, 24 horas con las personas sin hogar

Desde Cáritas Diocesana de Ourense se observa, desde hace años, una necesidad de atención a personas que están sin hogar ofreciéndoles un lugar de residencia con un acompañamiento especializado. Por ello, en el año 2017 se creó el Centro de Transición a la Vida Autónoma, que cuenta con 10 plazas y ha acogido desde entonces a 43 personas (hombres y mujeres), logrando 36 inserciones laborales. Se trabaja con estas personas a todos los niveles (salud física y emocional, formación, búsqueda de empleo, ocio,…) acompañándoles 24 horas al día y 365 días al año.

Las personas sin hogar necesitan ayuda a nivel físico, emocional, laboral… Cáritas Ourense acompaña a los usuarios del Centro de Transición a la vida autónoma 24 horas al día y 365 días al año para que puedan superar la situación en la que se encuentran. Este acompañamiento social y emocional resulta fundamental para que puedan superar la situación en la que se encuentran. Con este ímpetu de dar respuesta a las necesidades de las personas y trabajando por y para ellas se creó en el año 2019 el programa AZO (fuerza de voluntad por hacer algo) de acompañamiento especializado a personas sin hogar, desde el empeño de avanzar a una sociedad donde se cuide y proteja a cada persona.

Este domingo 25 de octubre se celebra la campaña en favor de las personas sin hogar que se hace este año especialmente visible y significativa por la pandemia que estamos viviendo, porque… ¿dónde te confinas si no tienes casa? ¿cómo cumples las medidas sanitarias si no tienes cómo? Por ello este año el mensaje es claro: No tener casa mata. Sus sueños, sus oportunidades, su confianza, su salud …Sus derechos. ¿Y tú que dices? Di basta: Nadie Sin Hogar.