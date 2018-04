Cáritas, Jesús Abandonado y Proyecto Hombre animan a los contribuyentes a marcar la X de la Iglesia católica y la de Fines Sociales

El Tercer Sector anima a los contribuyentes a practicar la Rentaterapia marcando la X de “Actividades de interés social” en la Declaración de la Renta, de la que se beneficiarán 7 millones de personas en España.

Marcar la X en la casilla de la Iglesia católica no excluye que pueda marcarse también la de Fines Sociales, que engloba a entidades sociales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se dedican a trabajar en el ámbito de la acción social, entre ellas Cáritas, Jesús Abandonado y Proyecto Hombre. Cada año la Administración permite a los ciudadanos, a través de la Declaración de la Renta, elegir el destino de una parte de sus impuestos (0,7% del IRPF). De esta manera, se puede elegir entre: marcar la X en la casilla de la Iglesia católica; en la de “Actividades de interés social” (Fines Sociales); o simultanear ambas opciones, señalando las dos casillas. Si no se marca ninguna de estas tres opciones, el 0,7% va a parar a los Presupuestos Generales del Estado.

Esta mañana, se ha presentado en rueda de prensa la campaña Rentaterapia, lanzada por el Tercer Sector, las asociaciones e instituciones a cuyos proyectos se asigna ese 0,7% que el contribuyente destina a Fines Sociales en su Declaración de la Renta, y del que se benefician 7 millones de personas en riesgo de exclusión en España. El presidente estatal de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha explicado que con el gesto de marcar la X en la casilla de Fines Sociales la ciudadanía puede tomar partido en cuanto a política social.

El Obispo de Cartagena, como presidente de Cáritas Diocesana, ha agradecido la labor que desarrollan todas las instituciones y asociaciones del Tercer Sector, destacando el trabajo de Cáritas, Jesús Abandonado y Proyecto Hombre, y remarcando que uniendo las fuerzas de todas estas instituciones se está visibilizando ante la sociedad un proyecto común, “la causa de la persona”.

El director diocesano Cáritas, José Antonio Planes, señala que la acción de marcar la X en ambas casillas (Iglesia católica y “Actividades de interés social”) significa “estar con los últimos de los últimos, porque ellos por sí solos no pueden. Es obligación de todos sumarnos a esta gran iniciativa”. “Es un gesto que beneficia a los demás”, destaca el presidente de Jesús Abandonado, José Moreno, explicando que así se posibilita que la ayuda llegue a los usuarios de esta institución. El presidente de Proyecto Hombre, Tomás Zamora, pide también a los contribuyentes que marquen las dos casillas: “Podemos ayudar a devolver la dignidad a muchas personas, pero esa recuperación se hace a base de recursos, por eso necesitamos la ayuda de todos”.

