Cáritas advierte de la necesidad «urgente» de gestionar las fronteras respetando «los derechos humanos»

Este sábado, 18 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Migrante. Una jornada que Cáritas aprovecha para llamar la atención de la sociedad sobre la urgencia de garantizar en España y en la Unión Europea una gestión de las fronteras respetuosa con los derechos humanos.

Para ello, la entidad de la Iglesia Católica insta a los poderes públicos a cumplir con las condiciones fijadas por el Tribunal Constitucional a fin de evitar rechazos en frontera que no identifiquen de forma individualizada a las personas, que no se puedan someter al pleno control judicial y que no cumplan lo estipulado por nuestras obligaciones internacionales.

Con motivo del día internacional del migrante, el 18 de diciembre, recordamos que desde 1989 el número de muros no ha parado de crecer. Lee la reflexión en nuestro blog 👇https://t.co/zCJ1U7R0Sc — Cáritas Española (@_CARITAS) December 16, 2021

Abrazar la solidaridad y no los muros

Según Cáritas, el blindaje de las fronteras es cada vez más férreo hacia los migrantes que tratan de llegar a nuestro territorio, “a las que nos les preguntamos siquiera cómo se llaman, de dónde vienen, qué los trae a nuestra tierra”, manifiesta la ONG.

Por su parte Cáritas Europa, bajo el lema ‘Abraza la solidaridad, no los muros y la violencia’, reclama a los responsables políticos que faciliten la movilidad humana en lugar de tratar a los migrantes como una amenaza o un arma.

Políticas más humanas

“Las personas en situación de movilidad son seres humanos, que cruzan fronteras por diferentes motivos, desde buscar protección a trabajar, estudiar o reunirse con familiares, entre otros. Por ello, deben ser tratados con dignidad en lugar de desprecio, para lo cual se necesitan vías regulares y seguras hacia Europa, en lugar de levantar muros cada vez más altos y recurrir a la violencia”.

“Los migrantes y quienes defienden sus derechos se enfrentan a un momento particularmente desafiante en la UE, donde las políticas de pánico y rechazo son las que dominan y, con demasiada frecuencia, matan. Naufragios fatales en el Canal de la Mancha y el Mar Mediterráneo, personas utilizadas como peones en la frontera con Bielorrusia y abandonadas al borde la muerte en bosques helados a las puertas de Europa, innumerables devoluciones y devoluciones en Grecia y a lo largo de la ruta de los Balcanes, son solo algunos ejemplos”, añade la nota.

En este contexto, Cáritas Europa insta a los líderes europeos a resistir los intentos de diluir la Convención sobre los Refugiados, de legalizar los rechazos e, incluso, de introducir derogaciones a la legislación de la UE, una medida propuesta recientemente por la Comisión Europea con relación a Polonia, Lituania y Letonia.