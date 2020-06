Cardenal Tagle: «El lenguaje de la evangelización es el de la caridad»

Para anunciar el Evangelio hoy en día, el lenguaje que mejor entiende la humanidad es el de la caridad, no el de las grandes explicaciones teológicas. Por esta razón, los religiosos Vincentinos tienen un papel particular, conectado con su carisma: San Vincente de Paoli y Santa Luisa de Marillac (fundadora de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl), han sido “un signo poderoso de este lenguaje”. Así lo afirmo el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, dirigiéndose a los Vicentinos en una visita reciente a la Congregación de la Misión. Según la información de la Agencia Fides, aceptando la invitación del duperior general, Tomaž Mavrič, el cardenal se reunió con los miembros de la Curia general en Roma el 17 de junio.

Hablando con los religiosos, el cardenal subrayó tres tareas que todavía hoy son específicas e importantes: ser inspiradores de caridad hacia otras personas; participar en una caridad que “forma comunidad”; continuar el servicio de promoción de la caridad activa en la formación del clero (pensando en el servicio ministerial como un acto de caridad).

Refiriéndose a la “nueva evangelización”, el prefecto de Propaganda Fide observó una especie de ambigüedad de esta expresión (utilizada por primera vez por Juan Pablo II), que en algunos despertó entusiasmo y en otros sorpresa, dado que “la evangelización siempre es nueva: en todo caso, depende de nosotros redescubrir su carácter de novedad perenne”. “El desafío actual —dijo—, radica en discernir cómo podemos presentar el Evangelio, que siempre es el mismo, en un mundo cambiante”.

Un aspecto surgido del debate fue el énfasis intelectual excesivo, si no académico, en la formación teológica a lo largo de la historia de la Iglesia, mientras que el aspecto intelectual debería ser solo un aspecto de una formación más integral. También el aspecto del discipulado es esencial: debe redescubrirse con urgencia, si queremos evitar que la formación teológica caiga en ideologismos, como ha sucedido a menudo” subrayo el cardenal.

La última cuestión afrontada durante la reunión se refería al cuidado de la casa común, con referencia a la encíclica Laudato si’. El cardenal recordó las palabras del Papa Francisco, para quien la encíclica no es un documento ecológico, sino un documento de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo se nota que hay un interés inadecuado en estos asuntos, incluso entre sacerdotes y obispos. Si bien existen asonancias con las campañas de los movimientos ecológicos, con los cuales existe una diferencia considerable: cuando los cristianos hablan de “protección y salvaguarda de la creación” y de una obra de Dios, para ellos es simplemente una cuestión de “naturaleza” o ambiente.