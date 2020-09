Cardenal Omella en COPE: «O nos unimos, o nos hundimos»

«Cincuenta años de servicio en tantas parroquias y en tantas diócesis dan para mucho. ¡Y eso que mi única aspiración fue ser cura de pueblo y misionero en África!». Recordando el medio siglo de la ordenación sacerdotal del presidente de la CEE, cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha comenzado la entrevista con Carlos Herrera, en los micrófonos de COPE este lunes 21 de septiembre, en la que ha tratado los temas del encuentro con el Papa Francisco este fin de semana, así como las consecuencias del coronavirus en la sociedad, circunstancia ante la que el cardenal que querido invitar a «la unidad de todos». El presidente de la CEE se encuentra en Zaragoza, donde a las 12 horas celebrará la misa en la basílica del Pilar «y después, antes de volver a Barcelona, visitaré a mi madre, que aún vive y que permanece en una residencia. Aunque no pueda abrazarla, quiero celebrar con ella este aniversario, recordando la emoción que compartimos en aquel día de mi ordenación».

Encuentro con el Papa Francisco

Durante la entrevista, el cardenal Omella ha relatado al periodista el encuentro con el Papa Francisco el sábado 19 de septiembre en Roma. Una reunión en la que analizaron la actualidad tanto de la Iglesia como la realidad que rodea a la sociedad, marcada por la crisis del COVID-19 «y el sufrimiento causado a muchas familias». De hecho, buena parte de la conversación con Francisco en la que también participaron el presidente de la CEE; el vicepresidente, cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid; y el secretario general, Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, giró en torno a estos efectos del coronavirus.

«Primero tuvimos una primera reunión el jueves (17 de septiembre). Mucho más informal y en la que se demostró su gran sentido del humor y pudimos hablar de una forma mucho más distendida y en confianza», expresó el cardenal Omella. No obstante, en ambas reuniones el Papa mostró su preocupación respecto «a la problemática de todo el mundo. Él ve el mundo desde la perspectiva de todo el planeta, no solo de Europa. Al Papa en este momento el tema de la pandemia le preocupa, los muertos sus familiares, y agradeció la labor de sanitarios voluntarios, etc. Le preocupa cómo iba a ser el funcionamiento de los colegios, la gente que se queda sin trabajo por la pandemia. Y como no, el tema de los inmigrantes que lo tiene en el corazón. Hablamos de la misma escultura que han dejado en la Plaza de San Pedro, que representa a tantas personas que quieren llegar a puerto».

Ley de Memoria Histórica

El arzobispo de Barcelona también ha profundizado en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Gobierno, que implicaría de aprobarse una reconversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil. Una reconversión que podría implicar el derribo de la cruz simbólica de Cuelgamuros, además de la marcha de la comunidad benedictina, encargada de la gestión de la abadía desde hace más de medio siglo. Ante esta posibilidad, el cardenal ha matizado que «una cosa es lo que se dice y otra es mirar jurídicamente cómo es posible llevarlo a cabo».

En cualquier caso, el presidente de la CEE apunta que este asunto no debe ser prioritario en la agenda del Gobierno de España en estos momentos de máximas dificultades: «Lo que preocupa es cómo salir de la enfermedad, encontrar trabajo o educar a los jóvenes, en lugar de recurrir a temas que nos dividen y nos retrotraen a momentos difíciles. Hay muchas heridas, lo sé, pero no nos distraigamos de lo esencial». Además, ha enfatizado que: «O nos unimos o nos hundimos. Por eso en este momento hay una llamada de ponernos al frente de reconstruir la sociedad, de estar juntos». Por eso, el cardenal ha insistido en que no podemos distraernos de lo esencial: «Pido a los políticos serenar a la sociedad y trabajar en lo que preocupa a la gente. ¿Tanto preocupa a la gente que los benedictinos salgan o no de la abadía? ¡Si solo están allí para hacer el bien! Como todos, se habrán equivocado en cosas, pero están allí para rezar. Por tanto, busquemos lo que nos une. La reconciliación es posible», ha concluido a este respecto el arzobispo de Barcelona.

Ley de la eutanasia

Ante la pregunta de Herrera sobre el avance en la tramitación de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, el arzobispo de Barcelona ha sido claro: «Como presidente de la CEE, como ciudadano y como creyente bautizado, yo estoy por la vida. Desde la del niño que está en el vientre de su madre hasta la persona mayor, que como todo ser humano aunque esté enfermo, ama la vida». Omella ha persistido en que lo que «no ama» el enfermo «es el dolor». Por eso, «con tantos adelantos, un enfermo que es terminal y no sufre, nota que su familia le quiere, que le atienden con cariño… esa persona no quiere morir, quiere vivir porque se siente querido».

Educación y asignatura de Religión

Otro tema a debate por el que ha sido cuestionado el cardenal es la reforma educativa que se encuentra en trámite, que puede concluir con la promulgación de una nueva ley educativa, la octava tras la Constitución Española de 1978. En este asunto, el presidente de la CEE ha destacado su sorpresa al escuchar «que los niños no son de los padres sino del Estado». Omella ha aclarado que «los niños son de los padres, y por lo tanto son los padres quienes tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos. Lo que no sé es por qué no llegamos a un acuerdo en la cuestión educativa. Siempre parece que avanzamos pero hay alguien que loe cha para atrás». El cardenal ha insistido en «dejar la libertad de los padres para las distintas iniciativas que surjan también del ámbito privado» y ha recordado como la Iglesia «aunque non seamos de tirarnos flores porque también hacemos cosas mal» empezó la enseñanza gratuita en España «de la mano de San José de Calasanz». «¿Por qué no dejamos fluir estas incitativas? Queremos adoctrinar para el futuro y eso es lo que a mi me molesta. Protejamos la libertad», ha concluido.