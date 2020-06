Cardenal Omella: «El pueblo español ha dejado numerosos ejemplos de su generosidad» en esta crisis

El cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE, Juan José Omella, destacó el trabajo social que ha desarrollado la Iglesia católica «y que desarrolla, a través de la mano amorosa que es Cáritas, que es la Iglesia, que ha triplicado las ayudas a las familias». Lo hizo en una entrevista concedida al canal 24 horas de RTVE donde quiso agradecer «la solidaridad de la sociedad, de los jóvenes, de los voluntarios que han expresado su generosidad plasmada en una ayuda concreta. El pueblo español ha dejado numerosos ejemplos de su solidaridad y entrega en estos momentos».

El arzobispo de Barcelona lamentó que la emergencia social «y la post pandemia» nos va a traer «mucho sufrimiento». Son muchas las familias «que quedarán fuera del mercado laboral «y esto crea un problema sobre todo ni no unimos las fuerzas».

En este punto, el cardenal Omella quiso destacar la necesidad de «trabajar por el bien común» y que de esta forma «la clase política y las administraciones con la sociedad civil, haga el esfuerzo de unirse para salir adelante. La unión nos dará la fuerza». El presidente de la CEE instó a «dejar a un lado el debate crispado y analizar más adelante las cosas que se han hecho mal. Yo les pido, en la medida de lo posible, que superen estos momentos de tensión». El cardenal afirmó que durante la pandemia ha tenido conversaciones con algunos ministros con una relación «cordial» aunque no quita para que en determinados temas éticos haya «ciertos contrastes que pensando en el bien común y trabajando juntos, se puedan solucionar».

Las residencias de mayores

Respecto a la polémica con las residencias de ancianos y el colapso que han sufrido durante esta pandemia, el cardenal fue claro al destacar que «hay que aprender a respetar a los ancianos, son la sabiduría y la experiencia de nuestra sociedad». Omella quiso enfatizar que «la dignidad de la persona no depende de la edad», si cabe, a las personas mayores «hay que tratarlas todavía con más cariño». Omella aseguró que «habrá que demostrar si hubo una preferencia de pacientes» y profundizar sobre ello, «y esta reflexión nos llevará a denunciar todo lo que tiene que ver con la dignidad del ser humano y todo lo que atente contra ella, como por ejemplo la eutanasia. Es la cultura del descarte, la que dice que persona mayor no sirve. Insisto en que esto hay que reflexionarlo muy bien». Los que creemos hemos tocado muy de cerca el tema de la vida y la muerte y «el mensaje de esperanza que nos transmite Cristo».

Algo que también requiere de una reflexión y consenso es la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Ante su aprobación en el consejo de ministros el pasado martes, el cardenal enfatizó que es importante que el Gobierno no olvide que los padres «son los primeros responsables de la educación de los hijos». No obstante, calificó como «importante» las medidas de esta ley contra los abusos a menores y resaltó cómo la Iglesia reaccionó para trabajar en esa prevención. No en vano, todas las diócesis ya han creado sus oficinas para la protección de menores ante los casos de abusos.

Desescalada eclesial

El purpurado también confirmó que están en «diálogo» con las administraciones para establecer un «criterio común o un protocolo» sobre la vuelta de las romerías, procesiones u otras ceremonias religiosas al aire libre. «Si puede haber una manifestación o pueden encontrarse en terrazas, ¿por qué no se puede hacer una romería?». «A todos los obispos nos gustaría recuperar todas las actividades y manifestar nuestra fe, por ejemplo en las fiestas patronales, que guardando todas la medidas sanitarias como hemos hecho hasta ahora. Los sacerdotes también estábamos deseosos de volver a recibir a todos los fieles, que también necesitan nuestro mensaje de esperanza en estos momentos».