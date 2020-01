Cardenal Filoni: «Es hora de la misión inter gentes»

«Hoy en todo el mundo existe la necesidad de una renovada proclamación del Evangelio, no solo en los tradicionales ‘territorios de misión’ sino también en los continentes de antigua evangelización. Desde la misión ad gentes, hoy es el momento de la misión inter gentes. Toda persona bautizada es misionera. Y si en el pasado la proclamación del Evangelio era prerrogativa de sacerdotes y religiosos, hoy notamos una participación extraordinaria de los laicos, sea de forma individual, que como miembros de movimientos y grupos eclesiales entre ellos —novedad suscitada por el Espíritu Santo—, también hay parejas de cónyuges y familias con hijos que participan fervientemente en la obra de evangelización. Esto es un gran motivo de esperanza». Así lo dice a la Agencia Fides el cardenal Fernando Filoni, quien mañana 15 de enero finaliza su mandato al frente del Dicasterio de Propaganda Fide, del cual seguirá siendo prefecto emérito, para comenzar su servicio como Gran Maestro de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.

El cardenal, en su despedida, ha querido recordar «la gran responsabilidad de la Congregación hacia las más de 1.200 circunscripciones eclesiásticas en África, Asia, Oceanía, América», explicando que, precisamente para poder, «ponerse en contacto con las Iglesias jóvenes», en sus casi nueve años a la guía del Dicasterio misionero, ha realizado alrededor de 50 viajes, ocasión propicia para conocer y escuchar a las Iglesias locales, con el fin de «presentarles la actividad de la Congregación y, al mismo tiempo, comprender sus necesidades». Esta escucha ha sido muy funcional en el trabajo principal de Propaganda Fide, nombrar obispos y vicarios apostólicos en las diócesis de los territorios bajo su jurisdicción, para «intuir qué tipo de pastor espera cada comunidad».

El prefecto emérito ha querido remarcar de nuevo el valioso trabajo de formación llevado a cabo por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos que, gracias al apoyo de las Obras Misionales Pontificias, brinda anualmente alrededor de 500 becas a seminaristas, sacerdotes y religiosos de las Iglesias jóvenes y se encarga de sostener la actualización de los nuevos obispos, rectores y docentes de seminarios de los territorios de misión. Luego, ante la disminución de las ofertas recogidas con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, que permiten a las Obras Misionales Pontificias sostener miles de proyectos en todo el mundo, el Cardenal Filoni ha lanzado un llamamiento: «Si cada persona bautizada diera el equivalente de un solo dólar al año para las misiones, se podría responder a las expectativas y necesidades de vastas poblaciones que viven en la miseria».

Al finalizar el mandato del cardenal, el arzobispo Giampietro Dal Toso, subsecretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de las OMP, lo ha saludado con estas palabras: «En el trabajo usted nos ha brindado seguridad. El trabajo como Prefecto de Propaganda Fide no es en absoluto fácil, en particular esta Congregación tiene encomendada una tarea muy delicada, la de proveer a la sucesión apostólica. En esta tarea nos sentimos seguros de su experiencia, de su discernimiento, fruto de una escucha atenta y cuidadosa, de su sabiduría, que ha guiado sus decisiones incluso en situaciones extremadamente complicadas. Esta guía segura tiene su fundamento en una actitud de vida que no puedo dejar de mencionar: su abnegación, es decir el decir ‘no’ a sí mismo para servir a la Iglesia con mayor libertad». Luego Dal Toso, con una expresión típica del Südtirol le ha deseado: «Vergelt’s Gott», que quiere decir «Que Dios le recompense»: «Que Dios le pague con consuelo, bendiciones, compañía, todo el bien que ha hecho y deseado para las misiones desde esta oficina suya».