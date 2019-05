Cardenal Filoni en Tailandia insta a la misión respetando las tribus

Fin de semana intenso para el Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en Tailandia, donde viajó el pasado 16 de mayo con motivo del 350 aniversario de la presencia de la Iglesia Católica en el país.

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 20 de mayo de 2019

El Cardenal Fernando Filoni se encuentra en Tailandia desde el pasado 16 de mayo; una visita pastoral que tiene su raíz en el 350 aniversario del Vicariato Apostólico de Siam. Entre los diferentes encuentros que está llevando a cabo, destaca la solemne concelebración eucarística que presidió el sábado 18 de mayo en Sampran (Bangkok) y en la que, durante sus homilía, afirmó: «Este evento es un momento de gracia. Esta celebración da testimonio de los resultados positivos de los trescientos cincuenta años de labor de evangelización en esta nación. Esta solemne y gozosa celebración es, por lo tanto, un momento de compromiso para ser discípulos misioneros».

Homilía del Card. Filoni en Sampran: “debemos ser discípulos misioneros”

El Prefecto también habló sobre el Vicariato Apostólico de Siam, asegurando que desde que se fundó en 1669 “ha atravesado varias etapas de su vida” y señaló el crecimiento de la Iglesia en Tailandia, asegurando que hoy en día hay “11 diócesis” y esto se traduce en “una señal del crecimiento de la Iglesia”.

Así mismo, pidió continuar la obra de evangelización: “La labor de llevar el Evangelio y la salvación a todos los pueblos, iniciada por Jesús y confiada a la Iglesia, aún está muy lejos de completarse. Una visión general muestra que esta misión todavía está en sus inicios y, por lo tanto, todos debemos comprometernos con todo el corazón en la misión de la evangelización». Después, comentando las lecturas bíblicas proclamadas anteriormente, el Cardenal Filoni enfatizó que, en el Evangelio, Jesús resucitado invita: «Permaneced en mí, para dar mucho fruto». «Permanece en mí – explicó – significa «estar conectados con Jesús”. De ahí su exhortación a : “ser amigos de Jesús, porque como cristianos bautizados, pertenecemos a Jesús” y esa pertenencia – continuó – significa compartir, participar en la misión de Jesús. Por lo tanto, estamos llamados a proclamar el Evangelio y testimoniarlo”.

Por último, en su homilía recordó dos cosas. La primera, que la celebración que estaban realizando “es una invitación a permanecer en Jesús tal como lo hicieron los apóstoles”. En este sentido aseguró que para llevar a cabo la tarea de proclamar el Evangelio, “uno debe estar cerca de Jesús, debe familiarizarse con Jesús, debe ser amigo de Jesús y, finalmente, debe ser discípulo de Cristo”. La segunda, en cambio, fue un recordatorio a la necesidad de ser «discípulos misioneros»: «El contexto pastoral de Tailandia requiere de vuestra participación personal. Todavía hay espacio para la evangelización en vuestra querida nación”.

Homilía del Card. Filoni en Chiang Mai: “El diálogo interreligioso también es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia”

El domingo 19 de mayo, el Cardenal Filoni se desplazó hasta la ciudad de Chiang Mai, en el norte de Tailandia, donde las poblaciones tribales son fuertes. Aquí se reunió con sacerdotes, religiosos, catequistas y líderes de las tribus, y luego celebró una Misa en la catedral.

En la catedral Chiang Mai aseguró que la labor misionera implica un estudio cuidadoso y el debido respeto por las creencias, costumbres, valores culturales y tradiciones de la gente de la zona, “a la luz de las enseñanzas cristianas” y en particular “del ambiente budista que prevalece en esta nación”. En este sentido, puntualizó que «la primera forma de evangelización es el testimonio”, pero el diálogo interreligioso también es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia: “La Iglesia no ve conflicto entre proclamar a Cristo y participar en un diálogo interreligioso” afirmó, y señaló además que “el diálogo es una condición necesaria para la paz y la armonía en la sociedad y ayuda a explicar la dimensión social del mensaje del Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo y sus enseñanzas».

Finalmente, agradeció a los líderes ancianos de las tribus, cuya presencia «es un testimonio del papel de los laicos en la actividad misionera de la Iglesia», por su cooperación en presentar a Cristo y en la construcción de la paz y la armonía entre las personas.

