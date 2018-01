El cardenal Cañizares acompaña al Papa Francisco en su viaje apostólico a Perú

La diócesis de Valencia ha asumido un compromiso misionero con dos Vicariatos en las zonas más pobres de la Amazonía peruana

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, acompaña al Papa Francisco, en el viaje apostólico que el Pontífice realizará en Perú con el lema “Unidos por la Esperanza”.

En Perú está previsto que el Arzobispo de Valencia acompañe al Santo Padre en el itinerario programado, que incluirá visitas a Puerto Maldonado, uno de los principales núcleos de la Amazonía peruana, este viernes; la ciudad de Trujillo, en el norte del país, este sábado; así como la capital, Lima, donde el Pontífice mantendrá distintos encuentros y celebrará eucaristías el jueves, el viernes y el domingo, 21 de enero, día en el que finalizará el viaje.

El Arzobispo de Valencia impulsa dos Vicariatos en la Amazonía con el reconocimiento del Papa Francisco

A iniciativa del Arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, la diócesis de Valencia ha asumido desde el pasado mes de octubre, dos Vicariatos Apostólicos del país sudamericano, concretamente los de Requena y San José del Amazonas. Esta iniciativa del cardenal arzobispo de Valencia cuenta con el reconocimiento del Papa Francisco quien, antes de hacerse pública la noticia con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND), trasladó al Arzobispo su felicitación ante esta nueva colaboración.

Precisamente, para conocer mejor la realidad de los dos Vicariatos Apostólicos asumidos por la diócesis, esta semana, en el viaje a Perú, está previsto que el cardenal Cañizares esté en contacto con sus responsables, el obispo valenciano monseñor Juan Oliver, al frente del Vicariato de Requena, y monseñor Javier Travieso, titular del de San José del Amazonas.

La colaboración de la diócesis con los dos Vicariatos, que el Cardenal definió como “un compromiso misionero”, se traducirá en fomentar la llegada de más sacerdotes, religiosos y religiosas, y seglares misioneros, además de aportar ayuda logística y cultural a estas dos zonas, “las más pobres y necesitadas cultural, económica y socialmente de aquella Nación hermana”, según palabras del propio Arzobispo.

El cardenal Antonio Cañizares, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), también acompañó al Papa Francisco en su viaje apostólico a México, en febrero de 2016.

VALENCIA, 17 ENE. (AVAN).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...