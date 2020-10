Cardenal Ayuso, sobre la encíclica: «Un paso adelante en este viaje que la familia humana debe hacer»

El presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso del Vaticano y presidente del Comité Superior, cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, aseguraba ayer, en una entrevista a la agencia Zenit, que «esta encíclica nos ayudará a vivir con más esperanza, con nuestros problemas, sintiéndonos todos hermanos y hermanas». Además de calificar que «todavía hay un camino por recorrer, para que todo esto se convierta en realidad», el cardenal calificó el texto como «un paso adelante en este viaje que la familia humana debe hacer en este tiempo de conflicto y desánimo».

El presidente habla de la encíclica que el Papa Francisco firmó en la tumba de San Francisco de Asís el 3 de octubre, en la víspera de la fiesta de su amado santo. Hablando de su valor, concreción y relevancia mientras el mundo continúa viviendo una pandemia, sugiere que Fratelli tutti requiere una respuesta ad intra y ad extra.

—¿Qué distingue la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti de las demás? ¿Y cómo cree que esta encíclica enriquece las enseñanzas del Papa Francisco?

Considero esta encíclica una especie de recapitulación de lo que Francisco dijo, escribió, predicó y transmitió a toda la humanidad desde el comienzo de su pontificado. Al principio, podría parecer que esta encíclica no contiene nada particularmente nuevo. Pero debe ser leída entre líneas, considerando también que fue publicada en un momento muy particular, después de la pandemia dela covid-19. El mundo está sufriendo, el mundo ha cambiado, hay muchos problemas. Con esta encíclica, el Papa Francisco se dirige no solo a los católicos sino a toda la humanidad, para que prevalezca la fraternidad y la amistad social y ayude a la familia humana a vivir de manera más digna, a vivir en un mundo en el que se respeten los derechos, en el que cada persona sea dignamente acogida, en el que todos puedan disfrutar de los mismos derechos y tener los mismos deberes, en el que podamos trabajar juntos para promover la cohesión social. Todos estos son objetivos que nos acercan unos a otros, como familia humana, para el bien concreto de todos.

—¿Cómo es posible, en la práctica, que los miembros de la familia humana se acerquen unos a otros?

Ahora que se ha presentado la encíclica, la cuestión es encontrar maneras de meditar, repensar y volver a proponer los valores contenidos en la encíclica. Y esto debe hacerse tanto ad intra, invitando a los católicos y a todos los cristianos de otras confesiones a poner en práctica todos los principios que hacen crecer la fraternidad humana, como ad extra, a través del diálogo interreligioso, exhortando a los hombres y mujeres de los demás. Las tradiciones religiosas han de acoger vivir y acoger estos principios, para facilitar el camino de la fraternidad y la amistad social. Pero hay un camino a seguir, de hecho, para que todo esto se haga realidad.

—El gran Imán de Al Ahzar, en quien el Papa dice que se inspira, es ciertamente una figura muy autoritaria. Pero no se puede decir que represente a todo el islam. ¿Cómo podemos dialogar con el mundo islámico, dado que no hay ninguna figura que lo represente, equivalente a lo que el Papa es para la Iglesia católica?

¡Un líder religioso puede ser más o menos representativo, pero el mensaje de esta encíclica es un mensaje universal! No debemos pensar en quién tiene la autoridad o el poder, debemos pensar en el ser humano, por lo tanto, apelar a todos los hombres de buena voluntad y a todos los líderes religiosos, independientemente de a quién representen. Y esto será un paso adelante en la dirección del diálogo, un paso adelante que puede dar muchos frutos, ya que el Documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana ya ha dado frutos. Y ahora, con la encíclica Fratelli Tutti, ese documento será de ayuda para otro paso adelante. En resumen: el Papa con su buena voluntad desea un mundo más fraternal, donde cada persona sea bienvenida, amada. Y esto es simplemente el fundamento de nuestro ser humano.

—¿Y las otras religiones? ¿Cuál puede ser el enfoque para que ellas también, además del islam, se sientan igual de desafiadas y relevantes en esta encíclica?

Estoy convencido de que cuando esta encíclica se difunda, a partir de hoy, tendrá una muy buena acogida y una amplia recepción en todo el mundo, por parte de todos los grupos religiosos con los que nosotros, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, colaboramos de manera diferente. Hay muchas iniciativas a favor de la paz, la reconciliación, la fraternidad. Por eso estoy muy convencido de que esta encíclica es todavía un paso adelante en este camino que la familia humana debe hacer en este tiempo de conflicto y desánimo. Esta encíclica nos ayudará a vivir con más esperanza, con nuestros problemas, sintiéndonos todos hermanos y hermanas.