Caravaca de la Cruz se vuelca con los Reyes de España

Don Felipe y Doña Letizia peregrinaron esta mañana a la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz en la celebración de su Año Jubilar.

“Saludamos con gran afecto a la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca con motivo de nuestra visita al Santuario y Basílica para unirnos a tantos miles de peregrinos que aquí vienen –venimos– para adorar la Vera Cruz de Cristo y ganar así el Jubileo en este Año Santo. Gracias por vuestra permanente dedicación a este venerado lugar en el que Caravaca, Murcia y España ofrece a toda la Cristiandad y a todo el mundo la oportunidad de testimoniar y renovar su fe”. Estas son las palabras que Sus Majestades los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, plasmaban esta mañana en el libro de honor de la Cofradía de la Vera Cruz.

Los Reyes han querido peregrinar a la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz en la celebración de su Año Jubilar. A las 11:00 horas llegaban en helicóptero a una ciudad que les recibía con cariño y alegría. Miles de caravaqueños se concentraban en la explanada del Santuario para recibir a Sus Majestades, ataviados con banderas ‘rojigualdas’ y entonando gritos de “¡Vivan los Reyes!” y “¡Viva España!”.

En la puerta del templo los recibía el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, acompañado por el Arzobispo Emérito de Burgos, el Comisario del Año Jubilar, el rector de la Basílica y su secretario personal. Mons. Lorca acompañaba a los Reyes al interior del templo donde se realizó una celebración jubilar. El Obispo de Cartagena agradeció la visita a Caravaca de Don Felipe y Doña Letizia en la celebración de su Año Jubilar y recordó la cercanía de los monarcas con el pueblo murciano cuando este ha sufrido también momentos de dolor, rememorando así la visita de Sus Majestades a Lorca después de los terremotos o para participar en el funeral de las víctimas del accidente de autobús de la parroquia de Bullas: “Por circunstancias dramáticas ellos han estado aquí, tuvieron la capacidad de acercarse y sufrir con nosotros y alentarnos en esos momentos difíciles”.

Tras rezar por las intenciones del Papa, Mons. Lorca impartió la bendición con la Vera Cruz y se la dio a besar. El Obispo les mostró el relicario que contiene el Lignum Crucis. “Les he visto contentos, relajados, entregados e interesados. Estoy feliz por la visita de los Reyes en este Año Jubilar que ha atraído a Caravaca a miles de personas”, destacaba el Obispo de Cartagena.

Con esta visita, los Reyes de España dan su respaldo al Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca, así lo valoraba la hermana mayor de la Cofradía caravaqueña, Elisa Giménez-Girón: “Ha sido el espaldarazo final. Es muy bonito que este Año Jubilar termine con la visita de los Reyes de España a Caravaca, que hayan estado en la Basílica, hayan adorado la Santísima Cruz y hayan sido unos peregrinos más en este año tan importante para Caravaca”. La Cofradía de la Vera Cruz les ha regalado a Sus Majestades una edición de 1891 del libro Historia de la Santísima Cruz de Caravaca, escrito en 1722 por el padre Cuenca, quien fuera capellán del Santuario de la Vera Cruz; y dos réplicas de la Vera Cruz para la Princesa de Asturias y para la Infanta Sofía.

Tras abandonar el recinto amurallado, Don Felipe y Doña Letizia se han trasladado a la antigua iglesia de la Compañía de Jesús (hoy salón de exposiciones) para clausurar la exposición Signum. La Gloria del Renacimiento, una muestra compuesta por más de medio centenar de obras de arte de los siglos XV y XVI, entre pinturas, esculturas, tejidos, orfebrería y textos.

