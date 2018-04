Capítulo provincial de los Agustinos de España

Los agustinos de la Provincia de España han celebrado su Capítulo Provincial Ordinario en el monasterio de Santa María de la Vid (Burgos) los días 24-28 de marzo. Fue presidido por el Prior General de la Orden, el español Alejandro Moral Antón, y contó con la presencia del Asistente General para el Sur de Europa, Luis Marín de San Martín, del Vicario de Argentina y Uruguay, José Guillermo Medina,y de los representantes de las diversas comunidades de la Provincia.

Durante el Capítulo tomó posesión de su cargo el nuevo Prior Provincial, Jesús Baños Rodríguez, y el nuevo Consejo. Los capitulares reflexionaron sobre tres temas principales: la revitalización de la dimensión espiritual, la pastoral vocacional y la respuesta a los retos de nuestro tiempo. Se dialogó ampliamente sobre la creación de una nueva Provincia en España como resultado del proceso de unificación de las cuatro actuales, con especial atención al aspecto renovador desde la vivencia coherente del carisma agustiniano. Las cuatro Provincias agustinas están integradas en una Federación presidida por Domingo Amigo, con la intención de crear la nueva Provincia unificada y renovada en el menor plazo posible.

