Camino Neocatecumenal: regresa la “Gran Misión” en las plazas de todo el mundo durante el tiempo de Pascua

El domingo dará comienzo por sexto año consecutivo la “Gran Misión” en las plazas. Cada domingo del tiempo pascual, las comunidades del Camino Neocatecumenal en todo el mundo celebrarán 5 encuentros en los que se dará respuesta a preguntas como “¿Quién es Dios para ti?”, “¿Has experimentado en tu vida que Dios existe?”, “¿Para qué vives?”, “¿Qué es la Iglesia?”.

15La “Gran Misión” se realizará en unas 135 naciones y 10.000 plazas de todo el mundo. Por ejemplo, un año más, en Roma serán 100 plazas y en Madrid más de 60 las que acojan las diversas catequesis con las que se pretende ayudar a las personas a tener un encuentro con Jesucristo a través de la escucha de la Buena Noticia: el Kerigma.

Después de cantar salmos y danzar, como caracteriza al Camino en este tipo de encuentros, cada catequesis contará con un testimonio en el que una persona contará su experiencia.

El segundo domingo es el turno para la pregunta: “¿Quién eres tú y para qué vives?”. En el tercer encuentro se anunciará el Kerigma, la respuesta de Dios a la situación existencial de pecado y de muerte.

En el cuarto se ofrecerá el Kerigma en las Escrituras. Una llamada a conversión con la posibilidad del Sacramento de la Reconciliación, con confesiones individuales. El quinto y último encuentro tratará sobre la Iglesia y la comunidad cristiana.

15Durante estos años en los que se ha realizado esta “Gran Misión”, han sido muchas las conversiones y los cambios de vida que se han dado en las personas.

No en pocas ocasiones, elPapa Francisco ha propuesto una “Iglesia en salida” para ir “a las periferias”.

En la audiencia general del miércoles 28 de marzo, el Pontífice afirmó precisamente que “el camino a la misión, al anuncio” de que “Cristo ha resucitado” es “el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza, es el núcleo, es el anuncio, es el Kerigma que continuamente evangeliza a la Iglesia y que ella, a su vez, es enviada a evangelizar”.

Madrid, 06/04/2018.-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...