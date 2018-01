«Camino de Santiago vocacional misionero» por las congragaciones misioneras de Teruel

Del 28 de abril al 1 de mayo varias congregaciones misioneras y el equipo de la delegación de misiones de Teruel proponen hacer un “camino de Santiago vocacional misionero”.

Proponen “caminar a la tumba del apóstol Santiago acompañados de misioneros y misioneras de cuatro continentes, laicas, religiosas y religiosos sacerdotes, de diferentes familias misioneras y diferentes orígenes, escuchar la narración de su llamada a la misión, compartir en la oración y la peregrinación la pasión de Jesús por la humanidad y la pasión de ellos por Jesús y el mundo. Discernir dejando tiempo a la meditación para escuchar al Señor Jesús que nos invita a salir para ir más allá, adonde Él nos lleva”.

Será tres días de marcha de Pontevedra a Santiago, uniendo peregrinación, oración, reflexión y amistad, con paradas en Caldas de Reis y Padrón. 67 kilómetros de un camino de Santiago que unirá a jóvenes, chicos y chicas que comparten la fascinación por la misión y que se dan un tiempo para escuchar en el fondo de sus corazones la voz de Dios.

