Cáceres acoge la final autonómica de los Clipmetrajes de Manos Unidas

Manos Unidas lanza la X edición del Festival de Clipmetrajes: “Conduce hacia la Igualdad”. Es una actividad de Educación para el Desarrollo que este año pretende sensibilizar al alumnado sobre la desigualdad de género.

La igualdad entre hombres y mujeres no es solo un Derecho Humano fundamental, sino la base para conseguir un desarrollo humano integral y sostenible. Pero es un reto todavía no conseguido, queda mucho por hacer para erradicar muchos comportamientos y actitudes que no respetan plenamente los derechos y la dignidad de la mujer. Su situación, hoy, en muchos lugares, no es óptima, porque las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia y constituyen la parte más amplia del mundo pobre, excluido y vulnerable.

Los alumnos participantes elaboran un cortometraje de un minuto en el que muestran su punto de vista, denunciando lo que ven en el día a día o haciéndose eco de la desigualdad en otros países o proponiendo ideas y sugerencias que ayuden a conseguir una sociedad equilibrada entre hombres y mujeres.

Cáceres tiene el honor este año de acoger la final autonómica. Será el próximo sábado 16 de marzo, sábado. En la sala de cultura diocesana en la calle Clavellinas, a las 12:00h.

En la final se dará a conocer los finalistas y el ganador. Será una gala presentada por Nuria Ruiz y la actuación de la banda de música “Mad fellings”.

El jurado que tiene la difícil labor de elegir el ganador autonómico está formado por: Lorena Jorna, periodista y Delegada Medios de Conunicación de la Diócesis de Coria-Cáceres, Diego Agúndez, Inspector de educación y Amelia David, actriz y gerente de escuela de teatro Maltravieso.

Los colegios que participan en esta final son: Colegio Diocesano José Luis Cotallo de Cáceres, Colegio La Asunción de Cáceres y Colegio Mª Auxiliadora de Mérida.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...