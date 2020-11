Bullón de Mendoza: «Debemos hacer que la voz de los católicos se oiga»

Alfonso Bullón de Mendoza ha destacado que debemos hacer que «la voz de los católicos se oiga», y por eso, pese a las circunstancias que obligarán a que se desarrolle de forma virtual en su totalidad, el Congreso Católicos y Vida Pública ganará este año «en mayor participación y presencia internacional». Así lo ha explicado el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU durante la presentación virtual con periodistas de la edición número XXII de este Congreso que este año llevará por título: ‘¡El momento de defender la vida!’. Un acto que se podrá seguir en su integridad en la página web los días 13, 14 y 15 de noviembre.

La parte central del encuentro contará con conferencias plenarias, mesas redondas y talleres, en los que se abordarán distintos temas que tocarán desde «El abismo demográfico español», «La defensa del ‘nasciturus’», «La maternidad y su promoción», hasta la «Eutanasia y cuidados paliativos» o «La defensa de la vida en los medios de comunicación». Entre los nombres más destacados que tomarán la palabra en el foro, se encuentran el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, que abrirá el congreso poniendo el foco en la eutanasia. También contará con la ponencia de la doctora y diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, que fue también portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, quien analizará la defensa del derecho a la vida como un compromiso de todos.

La conferencia de clausura correrá a cargo de Cristina Duque de Seras, religiosa de la congregación Sisters of Life que forma parte de un grupo de monjas que diariamente salen a la calle para que nadie se sienta abandonado. Estas «Hermanas de la Vida» viven en el Bronx, pero recorren toda la ciudad para ayudar a las madres embarazadas y se ocupan de los niños salvados del aborto.

Reflexión sobre el aborto en España

Un tema, el del aborto, al que también se ha referido Bullón de Mendoza para destacar que en España, «cuando se plantea el tema de si hay que pedir permiso a los padres, si tienen que estar informados antes del aborto, resulta que para tomar unas cañas tienes que tener una edad y si no, no puedes hacerlo; para votar tienes que tener una edad, pero para abortar es algo que se puede hacer sin conocimiento y sin una capacidad de reflexionar», ha criticado. Por su parte, el director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus, ha lamentado que «más allá de los ámbitos más propiamente religiosos y casi específicamente católicos, todas estas cuestiones, como el aborto o la eutanasia, parecen resbalar o no importar lo suficiente», y ha animado a los católicos a dar su opinión. «¿Debemos callar? Creo que no. Es nuestra obligación», ha subrayado. «Tenemos que abrir estas propuestas de vida en los principales asuntos que están en el candelero de la sociedad y afrontar los problemas a los que nuestra realidad se enfrenta»,ha concluid. «No debemos dejar de hacer lo que esté en nuestra mano».

Esta edición número XXII del Congreso contará con la presencia del nuncio del Vaticano en España, Bernardito Auza y el cardenal Carlos Osoro presidirá la Eucaristía de clausura el domingo día 15.