Budapest ya espera al Papa Francisco

Falta una semana para la llegada del Papa Francisco a Budapest, pero el corazón de Francisco ya está en Hungría, donde llegará el próximo domingo y donde ha comenzado el 52º Congreso Eucarístico Internacional.

El Papa recordó en el Ángelus de este domingo 5 de septiembre, que clausurará este importante acontecimiento para la Iglesia y que después proseguirá hacia Eslovaquia. Una peregrinación que concluirá «el miércoles siguiente con la gran celebración de Nuestra Señora de los Dolores, Patrona de ese país». Serán, pues, «días marcados por la adoración y la oración en el corazón de Europa».

«Que el Señor nos conceda poder sentir en estos días que Cristo está con nosotros en la Eucaristía. No deja solos a la Iglesia, a los pueblos y a la humanidad». Estas fueron las palabras pronunciadas por el cardenal Péter Erdö, primado de Hungría, en el saludo inaugural del 52º Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, aplazado el año pasado a causa de la pandemia. «Cristo está con nosotros en la Eucaristía. No dejará sola a la Iglesia, a los pueblos, a la humanidad. Todas nuestras fortalezas y esperanzas provienen de él. La Eucaristía es la fuente de la que se nutre nuestra vida y misión cristiana».

El cardenal también quiso saludar a los representantes de los cristianos orientales con los que está trabajando y rezando «para construir la unidad de los cristianos» y para que «nuestro testimonio sea creíble».

Por su parte, en su homilía de la misa celebrada en la Plaza de los Héroes de Budapest, el cardenal Angelo Bagnasco, presidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, recordó que «la voz de los Pastores, la voz de esta conmovedora asamblea, quiere llamar – humilde y alegremente – al corazón de los pueblos de Europa, y llegar más allá hasta los puntos más remotos de la tierra».

Una voz «débil, pero que se hace eco de la de los siglos y está marcada por la sangre de los mártires», de la que toma fuerza para anunciar a Jesús y recordar que «a pesar de las limitaciones y las sombras de sus hijos, la luz de Cristo resplandece en la Iglesia».

El presidente del CCEE tuvo un saludo especial con los cerca de 1.200 jóvenes que recibieron la Primera Comunión y los animó «a encontrar un amigo en Jesús que nunca los traicionará».

