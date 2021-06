Bombardeos en Gaza durante la visita pastoral del patriarca Pizzaballa

Hoy jueves, 17 de junio, concluye la visita pastoral del patriarca latino de Jerusalén a Gaza. Han sido dos días de gozo y alegría para la reducida comunidad cristiana local que se han visto alterados por la reanudación de los bombardeos por Israel en respuesta a nuevos ataques de Hamas. Después de once días de guerra en los que murieron 255 gazatíes y 13 israelíes, ambas partes acordaron el 21 de mayo una tregua bilateral que ahora ha sido rota por los milicianos palestinos a raíz de la «marcha de las antorchas», en la que cinco mil hebreos ultranacionalistas desfilaron por Jerusalén Este para conmemorar la anexión de Jerusalén en 1967, no reconocida por la ONU.

«Aquí en la parroquia no hemos escuchado nada, mientras que en la zona donde viven las Hermanas del Rosario y donde está alojada una parte de la delegación patriarcal, se escuchó el estruendo. Estamos todos bien», ha declarado a la agencia SIR, tras el ataque, Gabriel Romanelli, sacerdote argentino del Verbo Encarnado y párroco de la Sagrada Familia, la única de la Franja. El bombardeo fue ordenado ya por el nuevo gobierno israelí, una coalición de nueve partidos —uno de ellos árabe— encabezada como primer ministro por Naftali Bennett, del partido derechista Yamina.

La delegación patriarcal fue recibida con el típico baile palestino y el canto en árabe del Padre Nuestro y el Ave María. Durante su estancia, monseñor Pizzaballa ha visitado la escuela del Patriarcado Latino, la casa de las Misioneras de la Caridad (las hijas de la Madre Teresa tienen a su cargo a 75 personas discapacitadas) y a algunas familias que han perdido sus hogares por las bombas en esta última «crisis». También ha impartido la primera comunión y la confirmación a algunos niños y jóvenes de la parroquia, de la que solo forman parte poco más de un centenar de fieles entre dos millones de musulmanes, que es la población de Gaza.

«El instituto de educación católico —afirma el Padre Romanelli en AsiaNews— es muy apreciado y amado por todos, porque representa un mensaje de paz, esperanza, justicia. Su Beatitud ha exhortado a los fieles a no perder la confianza, apoyando el trabajo de las escuelas que es fundamental para alimentar el proceso de desarrollo de las próximas generaciones en una clima de libertad y paz. (…) Los padres de los alumnos agradecieron la presencia de la Iglesia y la cercanía del patriarca, que insistió en la reconstrucción material, moral y espiritual. Somos personas, no números ni estadísticas, y los traumas de la guerra son visibles no solo en niños y adolescentes, sino también en adultos».

Día por la Paz en Oriente Medio

Poco antes del inicio de la visita, el Patriarcado Latino de Jerusalén anunció la instauración de una «Jornada de Paz para Oriente» para implorar la misericordia y Dios y su paz para esta sufrida región, en la que nació la fe cristiana y donde «sigue viva, a pesar del sufrimiento». Monseñor Pizzaballa, que es también presidente de la Asamblea de Obispos Católicos Ordinarios de Tierra Santa, ha informado de que este año, dedicado a San José, la primera Jornada tendrá lugar el 27 de junio en Nazaret con una liturgia eucarística especial en la Basílica de la Anunciación durante la cual se procederá a la consagración de Oriente Medio a la Sagrada Familia. En ella se bendecirá también un icono de esta que contiene incrustaciones de reliquias conservadas en la iglesia de San José (donde según la tradición se encontraba la casa del Esposo de María), imagen que posteriormente será llevada en peregrinación, por los distintos países de Oriente y partiendo del Líbano, hasta Roma, adonde llegará el 8 de diciembre.