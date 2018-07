Biblioteca Franciscana de la provincia de Santiago propone “Apadrinar un libro”

Biblioteca Franciscana de Santiago propone “Apadrinar un libro” bibliotecas patrimoniales cada vez tienen menor presencia en la sociedad civil. Por este motivo, queremos que acercar la Biblioteca Franciscana de Santiago a las personas. También necesitamos restaurar libros que se encuentran en un mal estado de conservación, por eso os invitamos a ser padrinos de un libro por el módico precio de 5 euros anuales para ayudar a conservar y a desenvolver las actuaciones que se realicen en el libro antiguo.

La Red de Bibliotecas Franciscanas de la Provincia de Santiago la conforman todas las bibliotecas conventuales, de colegios y centros de estudio de la Provincia Franciscana de Santiago, que actualmente abarca los territorios de Galicia, Asturias, Castilla, Salamanca, Palencia y la custodia de Venezuela.

La Biblioteca Provincial – o central de la provincial – se encuentra en el Convento de San Francisco de Santiago, siendo el centro de todas y donde se encuentra la más rica patrimonialmente. Esta web sirve para conocer mejor el trabajo realizado por las bibliotecas de la provincia, así como para poder consultar los fondos que custodiamos para su estudio y consulta.

Por último y como consecuencia de nuestro compromiso con la cultura gallega, es conveniente decir que formamos parte de la Red de Bibliotecas de Galicia de la Xunta.

https://www.bibliotecaofmsantiago.es/

Biblioteca franciscana, provincia de Santiago

