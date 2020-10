Bernardito Auza: «La Iglesia existe porque es misionera»

«Todos debemos participar en el Domund con lo que tengamos, por pequeño que sea». El nuncio del Papa Francisco, Bernardito Auza, ha participado en la rueda de prensa de la presentación de la campaña de este año para destacar que el Domund «es el día en el que nos paramos a pensar en los otros, en los misioneros». Porque una Iglesia en salida, ha explicado, «es también una sociedad en salida que implica un modo de pensar y de sentir». De esta forma, Auza ha invitado a ayudar a la Iglesia «a través de los que cada uno pueda hacer» y ha insistido en que «la Iglesia existe porque es misionera». De la misma forma ha instado a la oración de todos, tal y como hizo santa Teresita del Niño Jesús «que no salió del convento pero llegó a ser patrona de las misiones».

«Todos somos responsables»

«El virus ha complicado más cosas, pero en las misiones lo ha hecho aún más». Así lo ha explicado el director naciones de OMP, José María Calderón, que ha calificado como «la más real de los últimos años». Y es la más real porque el coronavirus «ha trastocado las necesidades de la Iglesia en territorios en misión. Ya no basta con “mantenerla”, ahora hay que ayudarles a salir de la emergencia sanitaria y de la pobreza que se genera de la crisis. Sin colectas en muchas de esas iglesias, los sacerdotes no comen porque no hay ningún ingreso».

De esta manera, Calderón ha invitado a «sentirnos todos responsables» de sostener a los más de 10.000 misioneros que en tierra de misión habitan los cinco continentes «sirviendo a la Iglesia y dando ejemplo de su entrega para fomentar vocaciones jóvenes que tomen el relevo».

Una campaña marcada por el virus

Desde OMP han subrayado que esta campaña de este año se complica y se presupone que bajará la recaudación. «Podemos llorar» pero también podemos impulsar otras formas de colaborar. Desde OMP han fomentado los medios digitales «y hacer conscientes a la gente que consciente de que ayudar al Domund “no es caridad” sino ayudar a la misma Iglesia». El Domund es «universal», ha destacado Calderon «por eso, el que lo apoya está siendo responsable con el sostenimiento de la propia Iglesia tal y como la concibió Jesucristo, extendida de oriente a occidente». Esta campaña, «es el instrumento que tiene la Iglesia para que sobrevivan las iglesias en tierras de misión».

Por eso, ha concluido, «el dinero no lo es todo. Lo más importante son los misioneros. Cuando España aporta cinco misioneros esta aportando muchos euros. Son hombres y mujeres dispuestos a dar la vida, por eso la primera obra misionera tiene que ser la oración por todos ellos».