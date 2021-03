Bernadito Auza: «La Fe cristiana fue la herencia más importante que dejó España en Filipinas»

En la jornada de ayer tuvo lugar, en el Seminario de Historia Cisneros de la Fundación Universitaria Española, un acto conmemorativo con motivo del quinto centenario de la llegada de los españoles a Filipinas, hecho que aconteció el 16 de marzo de 1521.

Bernardito Auza, nuncio apostólico en España y de origen filipino, se ocupó de la clausura de este acto que contó con diferentes autoridades civiles. «Filipinas es un poco de España en Asia y ahora, de nuevo, se habla español por la llegada del Sumo Pontífice Francisco». El nuncio apostólico indicó que «lo acontecido en 1521, unifica un globo desunificado y desconocido» y «abrió inmensos horizontes para la humanidad». Concluyó subrayando que: «la Fe cristiana fue la herencia más importante que dejó España en Filipinas».

José Luis Sánchez García, director del Seminario, comenzó explicando el sentido de esta conmemoración «para recordar y actualizar la hermandad entre dos pueblos 500 años después». El doctor Sánchez García recordó la hazaña que, tras cien días de navegación por el Pacífico, los españoles fueron los primeros europeos en contemplar las islas Filipinas.

V centenario de la llegada de los españoles a Filipinas

En 1521, Fernando de Magallanes y su tripulación fueron los primeros en cruzar el Pacífico y alcanzar estas remotas islas dentro de un viaje que los llevó a completar la primera circunnavegación a la Tierra. La presencia de los españoles en Filipinas, se prolongó durante más de trescientos años y es uno de los pocos lugares de Asia en los que, aún hoy, persiste la proeza.

Desde 2019, el Seminario de Historia Cisneros de la Fundación Universitaria Española ha celebrado un programa de actividades dedicado a conmemorar a aquellos que completaron la primera vuelta al mundo.

Fundación Universitaria Española

La Fundación Universitaria Española (FUE), desde su constitución en 1949, trabaja por la promoción y difusión de la cultura española en el campo de las Humanidades, respaldando la investigación y financiando y publicando trabajos específicos elaborados por los investigadores becados u otras personalidades relevantes.

Por su parte, el Seminario de Historia Cisneros se encarga de la difusión y promoción de la historia de España a través de la edición y publicación de la revista científica Cuadernos de Investigación Histórica y la organización de seminarios, conferencias y congresos relacionados con la historia española.

El Papa Francisco sobre la Evangelización en Filipinas

El pasado domingo el Papa Francisco celebró en la Basílica de San Pedro el 500 aniversario de la evangelización de Filipinas.

Durante su homilía, agradeció a los católicos del país asiático la alegría con la que llevan su fe a todo el mundo y a las comunidades cristianas, exhortándoles a no detener, a pesar de las actuales circunstancias, la labor de llevar la Buena Nueva a los demás.

«El fundamento de nuestra alegría no es una bella teoría sobre cómo ser feliz, sino que es experimentar el ser acompañados y amados en el camino de la vida».

A juicio de Francisco, considera a este pueblo como una comunidad alegre, reconfortada por el Evangelio. «Se ve en sus ojos, en sus rostros, en sus cantos y en sus oraciones». «A Dios le gusta llevar la alegría de la fe con un servicio humilde y escondido, valiente y perseverante». «No detengan», aseveró el Pontífice, dirigiéndose a los fieles filipinos, «la obra de evangelización, que no es proselitismo». El anuncio cristiano que han recibido «hay que llevarlo siempre a los demás», ocupándose «de los que están heridos y viven en los márgenes». Como el Dios que se entrega, también la Iglesia «no es enviada a juzgar, sino a acoger; no a imponer, sino a sembrar; no a condenar, sino a llevar a Cristo que es la salvación».