Benedicto XVI recibe también la primera dosis de la vacuna contra la covid

Benedicto XVI también ha sido vacunado ya contra la covid-19. Así lo ha confirmado este jueves 14 de enero el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. El papa emérito ha recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer, como fue el caso del Papa Francisco.

El Santo Padre ya había anunciado durante la entrevista con el informativo televisivo Tg5 que se vacunaría esta semana, mientras que el secretario particular de Benedicto XVI, el obispo Georg Gaenswein, había confirmado que el Papa Emérito también se vacunaría. Los residentes en el monasterio Mater Ecclesia, donde vive desde su renuncia en 2013, también serán inmunizados, incluido Gänswein.

Una opción ética

El Papa Francisco definió la vacunación como «una acción ética, porque te juegas la salud, te juegas la vida, pero también te juegas la vida de los demás».

«Creo que éticamente todos deben darse la vacuna, es una opción ética, porque vos te jugás la salud, la vida, pero también te jugás la vida de los demás», dijo. Además, evocó que, en su infancia en Buenos Aires, también recibió diversas vacunas. «Cuando era chico recuerdo que hubo la crisis de la poliomelitis y muchos niños quedaron paralíticos por esto y había desesperación por vacunarse. Cuando salió la vacuna te la daban con azúcar y había muchas mamás desesperadas. Después crecimos a la sombra de las vacunas, para el sarampión, para leso, para lo otro, vacunas que nos daban de chicos», explicó. «Si te lo presentan los médicos como una cosa que puede ir bien, que no tiene peligros especiales, ¿por qué no hacerlo? Hay un negacionismo suicida que yo no sabría explicar, pero hoy hay que darse a la vacuna».