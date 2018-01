Bendición de primero de año, por el sacerdote Ángel Moreno de Buenafuente

El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel: “El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz” (Núm 6, 22-26).

Bendecir a Dios

Tobías: «Bendito seas, Dios misericordioso, | y bendito sea tu nombre por siempre; | que tus obras te bendigan por los siglos. (Tb 3, 11) «Bendito sea su gran nombre; | benditos todos sus santos ángeles. | Que su gran nombre nos proteja. (Tb 11, 24)

Job: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea el nombre del Señor». (Job 1, 21)

El salmista: “Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica | ni me retiró su favor” (67, 20). Bendito sea el Señor, Dios de Israel, | el único que hace maravillas; bendito por siempre su nombre glorioso; | que su gloria llene la tierra. |¡Amén, amén! (73, 18-19)

Daniel: «Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres: | a ti gloria y alabanza por los siglos. | Bendito tu nombre, santo y glorioso: | a él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria: | a ti gloria y alabanza por los siglos” (Dn 3, 52-57)

Zacarías: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, | porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación | en la casa de David, su siervo (Lc 1, 68-69)

Bendición de Dios

Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». (Gn 12, 3). Los de Ismael bendicen a Isaac: Que el Señor te bendiga ahora (Gn 26, 29)

Que Dios te conceda el rocío del cielo, | la fertilidad de la tierra, | abundancia de trigo y de vino. Que te sirvan los pueblos, | y se postren ante ti las naciones. | Sé señor de tus hermanos, | que ellos se postren ante ti. | Maldito quien te maldiga, | bendito quien te bendiga». (Gn 27, 28-29). Que Dios todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, hasta que llegues a ser una multitud de pueblos” (Gn 28, 3)

“El Dios en cuya presencia caminaron | mis padres Abrahán e Isaac, | el Dios que me ha pastoreado | desde mi nacimiento hasta hoy, | el ángel que me ha librado de todo mal, | bendiga a estos muchachos”. (Gn 48, 15). “Que el Señor, Dios de vuestros antepasados, os haga crecer mil veces más y os bendiga” (Dt 1, 11).

Bendecidos de Dios

“Bendito quien confía en el Señor | y pone en el Señor su confianza” (Jr 17, 7).

“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. (Mt 25, 34-36).

