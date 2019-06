Barbarin cesa como arzobispo de Lyon, continúa como cardenal, Dubost, administrador apostólico

El Papa nombra a Michel Dubost administrador apostólico de Lyon tras renunciar Barbarin, condenado por encubrir abusos. La renuncia, ya efectiva de Barbarin, al cargo de arzobispo de Lyón, no acarrea su pérdida de la condición cardenalicia

El Papa Francisco ha nombrado a Michel Dubost administrador apostólico para la archidiócesis de Lyon (Francia), después de que el pasado mes de marzo el cardenal francés y arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, presentara su renuncia al Papa tras ser condenado por encubrir abusos sexuales a menores cometidos por un sacerdote de su diócesis.

De este nodo, el Papa acepta ya la renuncia que Barbarin le presentó el pasado 19 de marzo y que no aceptó inicialmente, aunque Barbarin dejó el gobierno efectivo de la archidiócesis primada gala. La espera del Papa en aceptar la renuncia fue en función de aguardar una nueva sentencia sobre el purpurado.

Michel Dubost, obispo emérito de Evry-Crobeil-Essonnes. Mons. Dubost nació el 15 de abril de 1942 en Safi, Marruecos. Fue ordenado sacerdote el 25 de mayo de 1967 en la Congregación de Jesús y María (Eudistas). Consagrado obispo en 1989, dirigió la diócesis de Evry de 2000 a 2017.

«Con el nombramiento de hoy -dijo el Director «ad interim» de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti -cuestionado por Vatican News- el gobierno de Lyon está ahora confiada canónicamente a Monseñor Michel Dubost, después de que había sido asumida provisionalmente por Monseñor Yves Baumgarten, Vicario General de la misma Arquidiócesis. Como es sabido, el pasado 19 de marzo el Santo Padre no aceptó la dimisión presentada por el Cardenal Philippe Barbarin, quien decidió retirarse por un tiempo a la espera de la sentencia final del juicio contra él. El nombramiento de Mons. Dubost no implica la renuncia del Cardenal Barbarin, ahora llamado -según las disposiciones del Directorio Pastoral para el Ministerio de los Obispos- a colaborar «en el pleno, libre y sereno cumplimiento del mandato del Administrador Apostólico».

El pasado 7 de marzo, el tribunal de Lyon reconoció al Card. Barbarin «culpable por no denunciar los malos tratos» de un sacerdote a un menor entre 2014 y 2015, condenándolo a seis meses de prisión en libertad condicional. Sus abogados apelaron contra la sentencia. «Nunca he intentado esconderme, y mucho menos encubrir estos hechos horribles», dijo el Cardenal Barbarin en una declaración leída en el tribunal el pasado mes de enero.

