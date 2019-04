Así será el pabellón de la Santa Sede en la EXPO Beijing 2019

El pabellón de la Santa Sede se suma al tema de la EXPO Beijing 2019 “Vivir verde, vivir mejor” en el que se expondrán mensajes del Papa de la Encíclica Laudato Si’ sobre ecología integral y documentos sobre herbarios y propiedades medicinales de plantas.

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 17 de abril de 2019

Tras aceptar la Santa Sede la invitación del Gobierno de la República Popular de China para participar con un pabellón propio en la Expo Beijing 2019 dedicada a la horticultura y desarrollada del 29 de abril al 7 de octubre de 2019, el Pontificio Consejo de la Cultura, encargado de su organización, se ha puesto manos a la obra.

El interior del pabellón

El resultado será un área de 200 metros cuadrados en los que se expondrán documentos de la Biblioteca Apostólica Vaticana sobre herbarios y propiedades medicinales de hierbas y plantas, entre los que destaca un Herbarium ilustrado sin texto y un Dioscórides greco-latino, que forma parte de una pequeña colección de manuscritos que contienen los dibujos de la Materia Médica de Dioscórides (siglo I d.C.), según los principales testimonios de la tradición griega.

En el interior del pabellón también habrá un innovador invernadero interior, creado con tecnologías de vanguardia, que representa el mensaje universal “Hágase la luz” (Let there be the light), además de una reproducción del cuadro de Peter Wenzel (Karlsbad 1745 – Roma 1829) “Adán y Eva en el Paraíso terrenal”, conservado en los Museos Vaticanos y la exposición de dos obras inéditas: un relieve de la Plaza de San Pedro en bronce con la Rosa de los Vientos de Oriente y una escultura dorada de un olivo.

Inauguración: 29 de abril de 2019

El cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consejo para la Cultura y Comisario general de la Santa Sede para la Exposición Internacional de Horticultura – Beijing 2019, junto a Mons. Paul Tighe, Secretario del Pontificio Consejo, inaugurarán el Pabellón de la Santa Sede el próximo lunes 29 de abril.

Además, entre los 162 días en los que se desarrollará la EXPO en la capital china, habrá una jornada dedicada a la Santa Sede bajo el nombre Día Nacional de la Santa Sede. Será el 14 de septiembre y está previsto un simposio dedicado al tema de la ecología.

El pabellón es el resultado de grandes colaboraciones

Para el montaje del interior del Pabellón, han sido fundamentales las aportaciones de la Biblioteca Apostólica Vaticana, de los Museos Vaticanos y del Dicasterio para la Comunicación, gracias a los cuales han sido posibles las filmaciones de los Jardines Vaticanos y de las Villas Pontificias. En cuanto al exterior, destaca la colaboración de la Fundación Ilidio Pinho, el arquitecto Guido Rainaldi, el Dr. Ferdinando Latour y el Movimiento de los Focolares.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...