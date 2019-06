Así fue la histórica renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús

Redacción ACI Prensa, 30 de junio de 2019

Momento de la renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Crédito: Diócesis Getafe.

Vídeo: renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús

Junto con las más de 12 mil personas presentes en el Cerro de los Ángeles, en Getafe (Madrid), el Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, presidió la renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús con una oración en la que se expresaba “nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordia”.

Al término de la celebración de la Misa presidida por el Cardenal en la explanada del Santuario del Cerro de los Ángeles, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado de España expuso el Santísimo Sacramento y las más de 12 mil personas presentes se arrodillaron ante Jesús Eucaristía.

El Cardenal Osoro junto con el Nuncio de la Santa Sede en España, Mons. Renzo Frattini; el Arzobispo de Toledo y Primado de España, Mons. Braulio Rodríguez Plaza y el Obispo de Getafe, Mons. Ginés García Beltrán dirigieron la oración de renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.

En esta oración se recuerda que “al cumplirse el centenario de la consagración de España a tu Sagrado Corazón, los fieles católicos volvemos a postrarnos en este lugar donde se levanta este trono de tus bondades, para expresar nuestra inmensa gratitud por los bienes innumerables que has derramado sobre este pueblo de tu herencia y de tus predilecciones”.

Y precisa que “renovamos la consagración que fue hecha aquí hace cien añosa tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al renovar la consagración de España, los fieles católicos expresamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordia, impulsando, en comunión con toda la Iglesia, una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio”.

Tras un momento de adoración, el Cardenal Osoro bendijo con el Santísimo Sacramento a los miles de personas que permanecieron en silencio y oración.

Esta fue la oración que de renovación de consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús:

Señor Jesucristo, Redentor del género humano,

Sacerdote eterno y Rey del Universo:

nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza,

con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza.

Señor Jesucristo, Salvador del mundo,

al cumplirse el centenario de la consagración de España a tu Sagrado Corazón,

los fieles católicos volvemos a postrarnos en este lugar

donde se levanta este trono de tus bondades,

para expresar nuestra inmensa gratitud por los bienes innumerables

que has derramado sobre este pueblo de tu herencia y de tus predilecciones.

Señor Jesucristo, Hijo de Dios Vivo,

te alabamos por el amor que has revelado a través de tu Sagrado Corazón,

el cual, traspasado por nosotros, es fuente de nuestra alegría

y manantial del que brota la vida eterna.

Reunidos en tu Nombre, que está por encima de cualquier otro nombre,

renovamos la consagración que fue hecha aquí hace cien años

a tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la plenitud de la

verdad y la caridad.

Al renovar la consagración de España,

los fieles católicos expresamos nuestro ferviente deseo

de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordia,

impulsando, en comunión con toda la Iglesia,

una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio.

Cuando la Iglesia nos llama por la voz del Sucesor de Pedro

a impulsar una nueva evangelización, concédenos salir valerosos

al encuentro de las heridas de nuestros contemporáneos

para llevar a todos el bálsamo de la misericordia que brota de tu Corazón traspasado.

Que a todos anunciemos con mansedumbre y humildad: ¡sus heridas nos han curado!

Venga, pues, a nosotros Vuestro Santísimo Reino,

que es Reino de justicia y de amor.

Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares,

en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras,

y en nuestras leyes e instituciones.

Concédenos permanecer siempre junto a María,

Madre tuya y Madre nuestra, como en la víspera de Pentecostés,

para que el Espíritu Santo produzca un profundo rejuvenecimiento de la fe en España.

Que nuestro pueblo, tierra de María, sepa recibir y custodiar

los frutos santos de su herencia católica para que pueda hacerlos crecer

afrontando con valentía los retos evangelizadores del presente y del futuro.

Líbranos del maligno

y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón.

Que al consagraros nuestra vida,

merezcamos recibir como premio de ella

el morir en la seguridad de vuestro amor

y en el regalado seno de vuestro Corazón adorable.

¡Que todos proclamemos y demos gloria a Ti,

al Padre y al Espíritu Santo,

único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos!

Amén.

Foto de la diócesis de Getafe

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...